'Montrö bildirisi' soruşturması: 6 emekli amiral ile bir emekli general ifadeye çağırıldı

103 emekli amiralin imzasıyla yayınlanan, 'Montrö bildirisi'nin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 emekli amiral ile bir emekli generali ifadeye çağırdı. Evlerinde arama yapılan emekli askerlerin telefon ve bilgisayarlarına el kondu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiri yayınlayan emekli amirallere ilişkin yürüttüğü soruşturmada, 14 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından, İstanbul, Ankara, Muğla ve Antalya’da ikamet ettikleri belirlenen 6’sı emekli amiral 1’i emekli general olmak üzere 7 kişi daha ifadeye çağırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelip ifade vermeleri konusunda kendilerine tebligat yapılan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulduğu öğrenildi. (İHA)

Ne olmuştu?

103 emekli amiral imzasıyla, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "sarık ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denilirken, Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.

Bildiri hakkında soruşturma başlatıldı, 10 emekli amiral gözaltına alındı. 4 amiral de ifade vermek üzere Ankara'ya gitmişti. 103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında 14 emekli amiral adliyeye sevk edilmişti.

Gözaltına alınan 14 emekli amiral, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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