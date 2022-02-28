'Montrö bildirisi'ne imza attığı için ifade veren emekli amiral Kırçiçek: Hukuk çerçevesinde imzacı olmaya karar verdim

Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle haklarında 'anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 103 emekli amiralden Serdar Okan Kırçiçek, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifade verdi. Kırçiçek, “Gerek mesleki gerekse kişisel deneyimlerim ile bahse konu açıklamada, hukuk çerçevesinde imzacı olmaya karar verdim. Demokrasi sevdalı bir vatandaş olarak asla başka bir amacım olmadı” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili sözleri ve eski Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın makam aracıyla gittiği tarikat evinde 'sarık ve cübbe' ile fotoğrafının ortaya çıkması üzerine, Montrö’nün asla tartışmaya açılmaması yönünde ortak açıklama yapan 103 emekli amiral hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak' suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın duruşması, 21 Mart’ta yapılacak. Açıklamada imzası bulunan emekli Tuğamiral Serdar Okan Kırçiçek, bugün İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifade verdi.

TIKLAYIN | 103 emekli amiralden 'Montrö' ve 'tarikattaki amiral' bildirisi, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanı'ndan tepki: Darbe çağrışımlı bildiri, haddinizi bilin!

TIKLAYIN | Emekli amirallerin bildirisine AKP'den tepki yağdı: "Üniforma şerefini emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir!"

"Ülke gündemini böylesine meşgul etmesinden dolayı son derece üzgünüm"

Ankara’ya gönderilmek üzere talimat yoluyla ifadesi alınan Kırçiçek, şunları söyledi:

“’ADMEK-2’ isimli WhatsApp grubu emekli amirallerin olduğu, doğum günü, bayram gibi önemli günlerde kullanılan sosyal haberleşme grubudur. Kamuoyunda Balyoz Davası olarak bilinen FETÖ Kumpası Davası'nda 3 yıla mahkûm edildikten sonra, 2014 yılında davet aracılığıyla bu gruba girdim. Kutlama mesajı dışında hiçbir mesaj atmadım. Gerek mesleki gerekse kişisel deneyimlerim ile bahse konu açıklamada, hukuk çerçevesinde imzacı olmaya karar verdim. Demokrasi sevdalı bir vatandaş olarak asla başka bir amacım olmadı. Duyurunun yanlış anlamalar sonucu ülke gündemini böylesine meşgul etmesinden dolayı son derece üzgünüm. Beraatımı talep ediyorum.”

Cumhuriyet savcısının, yayın tarihinin ve saatinin nasıl kararlaştırıldığına dair sorusunu da cevaplayan Kırçiçek, şunları söyledi:

“O gün aşırı yoğun bir yazışma vardı. Kararlaştırılma kısmının dışında kaldım. 4 Nisan, Deniz Şehitleri Günü’ne denk geldiği için o gün yayınlandığını biliyordum. Yayınlanma saatinin yanlış anlaşılmaya müsait olduğunu ben de sonradan fark ettim. Saati yanlış anlaşılmaya müsaitti ancak ben konuşmaları sonradan okuduğumda metnin, 4 Nisan’a yetiştirilmesi için yapıldığını gördüm. Grup içinde bu bildiriye karşı 30 civarı kişi sessiz kaldı. Birkaç kişi de bu aşamada yayınlanmasın diye ikazda bulundu. Konuyu kimin gündeme getirdiğini hatırlamıyorum.”