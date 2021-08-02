'Montrö bildirisi'ne imza atan emekli amirallerden AYM’ye başvuru

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile "sarıklı amiral" hakkındaki yayımladıkları bildirinin ardından haklarında soruşturma açılan ve adli kontrol kararı uygulanan 103 amiralden 5’i, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

Dilekçede, amirallerin ifade özgürlüğü kapsamında kalan açıklama nedeniyle soruşturmaya tabi tutuldukları ve polis nezaretinde ifadeye gittikleri belirtilerek, haklarında yurt dışı çıkış yasağı uygulandığı belirtildi.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre; dilekçede, amirallerin “ifade özgürlüğü, lekelenmeme hakkı, seyahat özgürlüğü ve özgürlük hakkının” ihlal edildiği kaydedildi.

Emekli askerlerin avukatı Hüseyin Ersöz tarafından AYM'ye sunulan dilekçede, amirallerin Montrö ve "sarıklı amiral" açıklamasının, bazı kurum ve kişiler tarafından muhtıra benzeri bir girişim olarak yansıtılmaya çalışıldığı, karalama kampanyası başladığı vurgulandı.

Dilekçede, dava açılması durumunda temyiz incelemesine bakacak olan Yargıtay da dahil pek çok kurum tarafından yapılan açıklamalarla amirallerin hedef alındığı belirtildi.

TIKLAYIN: 103 emekli amiralden 'Montrö' ve 'tarikattaki amiral' bildirisi, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanı'ndan tepki: Darbe çağrışımlı bildiri, haddinizi bilin!

TIKLAYIN - 14 emekli amiral 'yaşadıkları il dışına çıkmama' koşuluyla, serbest bırakıldı