Montreux Jazz Festival'de "Yetenek Ödülü"nün kazananı Islandman oldu

Türkiye'de akustik/elektro müziğin başarılı temsilcisi Islandman, dünyanın en prestijli müzik festivallerinden biri olan Montreux Jazz Festival tarafından ödüle layık görüldü.

Bu yıl 28 Haziran – 13 Temmuz tarihleri arasında 53. kez düzenlenen Montreux Jazz Festival’ın ilk kez gerçekleştirdiği “Montreux Jazz Talent Awards” başlıklı ödülünün sahibi Islandman oldu. Montreux Jazz Festival’ın yaptığı davetin ardından ‘Talent Awards‘ serisinde bir konser veren grup, aralarında Alloe Blac, Richard Bona, Derrick Hodge ve Bugge Wesseltoft gibi alanında saygın müzisyen ve sanatçılardan oluşan jüri ve festival katılımcıları tarafından takip edildi. Islandman, bu performansının ardından jürinin oyları ile Montreuz Jazz Festival’da “Yetenek Ödülü”nün kazananı oldu.

Tolga Böyük, Erdem Başer ve Eralp Güven’den oluşan grup, psikedelik melodi ve formları, farklı coğrafyalardan aldıkları sesler ve elektronik ritimler ile birleştirerek kendi müzikal kimliğini oluşturuyor. Islandman, 2017 yılında Danimarkalı plak şirketi Music For Dreams etiketiyle yayınlanan ilk albümleri “Rest in Space” ile çıktığı ilk haftadan itibaren pek çok farklı ülkede dinlenmeyi başardı. Grup yine bu yıl 25. İstanbul Caz Festivali’nde gerçekleştirilen “Vitrin Güncel Müzik Buluşmaları” kapsamında verdiği performans ile “Socar Turne Özel Ödülü”nün sahibi oldu.

Şu anda ikinci albüm çalışmalarına devam eden Islandman, önümüzdeki aylarda İstanbul’daki farklı mekanlarda konserlerine devam edecek. Grup ayrıca gelecek yıl yurt dışında Avrupa’dan Japonya’ya uzanan bir turneye çıkmaya hazırlanıyor.

Islandman’in Montreux Jazz Festivali kapsamındaki konserinden bir kesiti aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

Grubun sosyal medya hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz :

https://www.instagram.com/islandman_/

https://www.facebook.com/islandmanmusic/