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Kültür-Sanat

Montreal'den, ‘Rüzgârda Salınan Nilüfer’ geçti!

Montreal Film Festivali’nde, Seren Yüce'nin ‘Rüzgârda Salınan Nilüfer’ filmi, En iyi Senaryo Ödülü'ne değer görüldü

06 Eylül 2016 23:12

Sinema dünyasının en önemli festivallerinden biri kabul edilen ve bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Montreal Film Festivali’nde, yönetmen Seren Yüce'nin ikinci uzun metraj filmi ‘Rüzgârda Salınan Nilüfer’, En iyi Senaryo Ödülü'ne layık görüldü.

Kültür Servisi'nin haberine göre, Seren Yüce, ilk uzun metrajlı filmi ‘Çoğunluk’la 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini almış ve film 67. Venedik Film Festivali Geleceğin Aslanı ödülünün de sahibi olmuştu.

35. İstanbul Film Festivali’nde gösterilen, senaryosu da Seren Yüce’ye ait olan filmde, hayatındaki boşlukları doldurmak için sürekli hevesler üreten Handan ve ailesinin hikayesi anlatılıyor.

Başrollerini Tolga Tekin ve Songül Öden’in  paylaştığı ve onlara Tülay Günal, Eraslan Sağlam, Duru Lal Pakel, Taha Yusuf Tan, Serpil Göral, Ayşe Tunaboylu, Esme Madra, Serkan Kesin ve Sezin Bozacı’nın gibi isimlerin eşlik ettiği ‘Rüzgârda Salınan Nilüfer’in, Türkiye için gösterim tarihi 23 Eylül olarak belirlendi.

 

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