Monroe’nun 'kışkırtıcı' elbisesi açık artırmada

Marilyn Monroe 2 bin 500 kristal taşlı, dar ve son derece narin ipek elbisesini 1962 yılının mayıs ayında New York'un Madison Square Garden salonunda giymişti. Burada dönemin ABD başkanı John F. Kennedy için düzenlenen etkinlikte Marilyn Monroe Kennedy için tarihe geçecek ünlü "İyi ki doğdun Bay Başkan" doğum günü şarkısını 15 bin izleyici önünde seslendirmişti.

Bu, Monroe'nun halk önünde sahneye çıktığı son etkiliklerden biri olmuş, Hollywood'un efsane yıldızı 5 Auğustos 1962'de 36 yaşında evinde ölü bulunmuştu. Sanatçının aşırı dozda sakinleştirici alarak intihar ettiği açıklanmıştı, ancak ölümünün ardındaki sır perdesi bugüne kadar tam olarak aralanmış değil.

Ten rengindeki ipek elbisenin Marilyn Monroe'nun çıplak olduğu izlenimi bırakması o tarihte provokasyon olarak algılanmıştı. Gerçekten de söz konusu kıyafet son derece dar olduğu için Marilyn Monroe elbisenin altına başka bir şey giymemiş, elbiseyi giydikten sonra bedeninin üzerinde elbisenin son dikişleri yapılmıştı.

Efsane elbise ilk kez 1999 yılında 1 milyon 300 bin dolara açık artırmaya çıkırtılmıştı. Şimdi ise Julien adlı müzayede evi kıyafeti 2 ilâ üç milyon dolara satmayı hedefliyor.

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