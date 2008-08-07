Monica Molina Açıkhava'da

İspanyol sanatçı Monica Molina, "Avea Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında 8 Ağustos saat 21.00'de sevenlerinin karşısına çıkacak.



Albüm fotoğraflarında İstanbul var



İstanbul aşığı Monica Molina, çıkardığı Tu Despedida, Vuelo, D Cal y Arena ve A Vida isimli 4 albümü ile dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip. Monica Molina son albümü Autorretrato'yu piyasaya sürerken sürpriz yaparak,İstanbul'u albüm kapağına taşıdı. Daha önceki albümleriyle de, Türkiye'de büyük şatış rakamlarına ulaşan CD'leri gibi, biletleri de haftalar öncesi tükenen konserleri ile hep gündemde olan Monica Molina son albümdeki İstanbul fotoğraflarıyla, Istanbul'u İspanya ve Latin Dünyasının gündemine getirerek, milyon dolarlık bir Türkiye tanıtımına da imza attı.



"Avea Harbiye Açıkhava Konserleri" 10 Ağustos pazar günü MFÖ, 11 Ağustos pazartesi günü Leman Sam-Özcan Deniz, 12 Ağustos salı günü Kıraç-Moğollar'la devam edecek.