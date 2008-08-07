T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Monica Molina Açıkhava'da

İspanyol sanatçı Monica Molina "Avea Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında 8 Ağustos'ta sevenlerinin karşısına çıkacak.

07 Ağustos 2008 03:00

İspanyol sanatçı Monica Molina, "Avea Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında 8 Ağustos saat 21.00'de sevenlerinin karşısına çıkacak.

Albüm fotoğraflarında İstanbul var

İstanbul aşığı Monica Molina, çıkardığı Tu Despedida, Vuelo, D Cal y Arena ve A Vida isimli 4 albümü ile dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip. Monica Molina son albümü Autorretrato'yu piyasaya sürerken sürpriz yaparak,İstanbul'u albüm kapağına taşıdı. Daha önceki albümleriyle de, Türkiye'de büyük şatış rakamlarına ulaşan CD'leri gibi, biletleri de haftalar öncesi tükenen konserleri ile hep gündemde olan Monica Molina son albümdeki İstanbul fotoğraflarıyla, Istanbul'u İspanya ve Latin Dünyasının gündemine getirerek, milyon dolarlık bir Türkiye tanıtımına da imza attı.

"Avea Harbiye Açıkhava Konserleri" 10 Ağustos pazar günü MFÖ, 11 Ağustos pazartesi günü Leman Sam-Özcan Deniz, 12 Ağustos salı günü Kıraç-Moğollar'la devam edecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24