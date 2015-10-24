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Monica Belluci: Menopoza girmeyi dört gözle bekliyorum

"Bu, yaşamın doğal bir süreci ve bu yüzden gergin değilim"

24 Ekim 2015 23:11

James Bond serisinin son filmi Spectre'de canlandırdığı rolle "en yaşlı Bond kızı" sıfatını alan Monica Belluci, yaşlanmaktan korkmadığını belirterek, "Menopoza girmeyi dört gözle bekliyorum" dedi. 

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan 51 yaşındaki güzel oyuncu, "Daha önce bu yaşta bir kadının Bond karakterini baştan çıkardığını hiç görmemiştik. Belki şimdi olgunluk çağındaki kadın oyuncular için bir şeyler değişir" ifadelerini kullandı.

Yönetmen Sam Mendes'in, filmde canlandırdığı Lucia Sciarra karakterinin yaşlı, depresif, umutsuz ve yalnız görünmesini istediğini de belirten Belluci, "Mendes, tüm bu duyguların; umutsuzluk, acı ve yalnızlığın Lucia karakterinin yani filmde benim yüzümde görünmesini istedi. Bu yüzden buna uygun bir makyaj yapıldı. Lucia'nın gerçekten 50'yi yaşlarında görünmesi için bu gerekliydi" diye konuştu.

Yaşlılığın getirdiklerinden korkmadığını belirten Belluci, şöyle devam etti:

"Menopoza girmeyi heyecanla bekliyorum. Yakında benim de başıma gelecek bir durum bu. Evet, bünyeniz belki biraz çılgınlaşabilir bu süretçe. Ama birkaç ay ya da bir yıl sonra her şey yeniden yoluna girer. Bu yaşamın doğal bir süreci ve bu yüzden gergin değilim.

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