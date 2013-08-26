T24 LogoT24 Logo
Magazin

Monica Belluci ile Vincent Cassel boşanıyor

Monica Bellucci ile Vincent Cassel 14 yıllık beraberliğin ardından boşanma kararı aldı

26 Ağustos 2013 19:04

 

Ünlü İtalyan yıldız Monica Bellucci ve Fransız aktör Vincent Cassel'in 14 yıllık evliliği bitiyor.

Fransız Closer dergisinin iddiasına göre 14 yıldır evli olan İtalyan yıldız Monica Bellucci ve Fransız aktör Vincent Cassel boşanma kararı aldı.

İtalyan aktristin basın sözcüsü de ANSA haber ajansına yaptığı açıklamada iddiaları doğruladı.

1999 yılında evlenen 49 yaşındaki Bellucci ile 47 yaşındaki Cassel'in Deva ve Leonie adlarında iki çocuğu bulunuyor.

Çift, Gaspar Noé'nin Türkiye 'de "Dönüş Yok" adıyla gösterime giren 2002 tarihli "Irréversible" filminde başrolü paylaşmıştı.

 

ETİKETLER

monica bellucivincent casselboşanıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24