Monica Belluci ile Vincent Cassel boşanıyor

Ünlü İtalyan yıldız Monica Bellucci ve Fransız aktör Vincent Cassel'in 14 yıllık evliliği bitiyor.

Fransız Closer dergisinin iddiasına göre 14 yıldır evli olan İtalyan yıldız Monica Bellucci ve Fransız aktör Vincent Cassel boşanma kararı aldı.

İtalyan aktristin basın sözcüsü de ANSA haber ajansına yaptığı açıklamada iddiaları doğruladı.

1999 yılında evlenen 49 yaşındaki Bellucci ile 47 yaşındaki Cassel'in Deva ve Leonie adlarında iki çocuğu bulunuyor.

Çift, Gaspar Noé'nin Türkiye 'de "Dönüş Yok" adıyla gösterime giren 2002 tarihli "Irréversible" filminde başrolü paylaşmıştı.