Monica Bellucci'den isim hakkını satın alan Türk işadamına dava

Dünyaca ünlü yıldız Monica Bellucci, kendi adını marka olarak tescil ettiren Türk işadamına dava açtı. İşadamının avukatı, “Müvekkilim kulağa hoş geldiği için "Monica Bellucci" markasını tescil ettirdi. Gerçekte kim olduğunu bilmiyordu” dedi.

İtalyan oyuncu Monica Bellucci’nin patent işlerini yürüten uluslararası bir şirket, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sanatçının isim hakkını tescil ettirmek için Türkiye Patent Enstitüsü’ne (TPE) başvurdu. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ınahaberine göre şirket yetkilileri, ‘Monica Bellucci’ isminin 2003’te tescil edildiğini öğrenince büyük şok yaşadı. İşadamı Arafat Yazıcı, 11 yıl önce TPE’ye başvurarak ismi tescil ettirmişti ve geri vermek istemiyordu. Bu gelişme üzerine şirket dava açarak isim hakkını geri istedi.

'Kim olduğunu bilmeden aldı'

Yazıcı’nın avukatı Mustafa Göksu, davaya gönderdiği yanıt dilekçesinde şunları söyledi: “Müvekkilim, 2003 yılında kulağa hoş geldiği için ‘Monica Bellucci’ markasını tescil ettirdi. Gerçekte Monica Bellucci’nin kim olduğunu bilmiyordu. Hiçbir kötü niyeti yoktu. O tarihten beri müvekkilim bu marka için masraf etmekte ve yatırım yapmaktadır.” Mahkeme, Yazıcı’nın TPE’ye yaptığı başvurunun tarihi ile tescil ve lisans belgelerinin halen geçerli olup olmadığının araştırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Oyunculuğa 1989 yılında başlayan Monica Bellucci, çeşitli filmlerde dünyaca ünlü yıldızlarla başrolü paylaştı.