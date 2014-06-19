T24 LogoT24 Logo
Magazin

Monica Bellucci'den isim hakkını satın alan Türk işadamına dava

İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Türkiye'de isim hakkını tescil ettirmek için Türkiye Patent Enstitüsü'ne (TPE) başvurdu

19 Haziran 2014 10:10

Dünyaca ünlü yıldız Monica Bellucci, kendi adını marka olarak tescil ettiren Türk işadamına dava açtı. İşadamının avukatı, “Müvekkilim kulağa hoş geldiği için "Monica Bellucci" markasını tescil ettirdi. Gerçekte kim olduğunu bilmiyordu” dedi.

İtalyan oyuncu Monica Bellucci’nin patent işlerini yürüten uluslararası bir şirket, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sanatçının isim hakkını tescil ettirmek için Türkiye Patent Enstitüsü’ne (TPE) başvurdu. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ınahaberine göre şirket yetkilileri, ‘Monica Bellucci’ isminin 2003’te tescil edildiğini öğrenince büyük şok yaşadı. İşadamı Arafat Yazıcı, 11 yıl önce TPE’ye başvurarak ismi tescil ettirmişti ve geri vermek istemiyordu. Bu gelişme üzerine şirket dava açarak isim hakkını geri istedi.

 

'Kim olduğunu bilmeden aldı'

 

Yazıcı’nın avukatı Mustafa Göksu, davaya gönderdiği yanıt dilekçesinde şunları söyledi: “Müvekkilim, 2003 yılında kulağa hoş geldiği için ‘Monica Bellucci’ markasını tescil ettirdi. Gerçekte Monica Bellucci’nin kim olduğunu bilmiyordu. Hiçbir kötü niyeti yoktu. O tarihten beri müvekkilim bu marka için masraf etmekte ve yatırım yapmaktadır.” Mahkeme, Yazıcı’nın TPE’ye yaptığı başvurunun tarihi ile tescil ve lisans belgelerinin halen geçerli olup olmadığının araştırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Oyunculuğa 1989 yılında başlayan Monica Bellucci, çeşitli filmlerde dünyaca ünlü yıldızlarla başrolü paylaştı.

 

ETİKETLER

Monica belluccitürk işadamıdavaavukatisim hakkıtescil ettirdiarafat yazıcıkulağa hoş geldiği için aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24