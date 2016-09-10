T24 LogoT24 Logo
Magazin

Monica Bellucci: Yaşlandıkça seks çok daha güzelleşiyor

"Aşk olmadan sekste hayli zorlanıyorum"

10 Eylül 2016 13:27

İtalyan sinema yıldızı Monica Bellucci, "Şehvet ve arzu yaşlandıkça ortadan kaybolmuyor. Tam tersi ilerlemiş yaşta cinsellik çok daha güzel" dedi.

73. Venedik Film Festivali'ne Saraybosna doğumlu Sırp yönetmen Emir Kusturica'nın 'On The Milky Road' filmiyle katılan İtalyan sinema yıldızı Monica Bellucci, ünlü Fransız dergisi Paris Match'in kapağı için poz verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 30 Eylül'de 52 yaşına basacak Bellucci, şunları söyledi:

"Gençken cinsellik tamamen hormonlara bağlı oluyor. Ancak yaş ilerledikçe aşk ve cinsellik daha bir uyum sağlıyor, şehvet ve arzuyu ön plana çıkartıyor. İnanın ilerlemiş olgunluk yaşlarında seks daha güzel. Ancak ben aşk olmadan sekste hayli zorlanıyorum."

Monica Bellucci, "On The Milky Road" filminde 1990-1994 yılları arasındaki Balkan iç savaşında bir askere aşık olan bir kadını canlandırıyor.

 

 

ETİKETLER

Monica Bellucciyaşlandıkça seks çok daha güzelleşiyor52 yaşında

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24