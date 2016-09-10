Monica Bellucci: Yaşlandıkça seks çok daha güzelleşiyor

İtalyan sinema yıldızı Monica Bellucci, "Şehvet ve arzu yaşlandıkça ortadan kaybolmuyor. Tam tersi ilerlemiş yaşta cinsellik çok daha güzel" dedi.

73. Venedik Film Festivali'ne Saraybosna doğumlu Sırp yönetmen Emir Kusturica'nın 'On The Milky Road' filmiyle katılan İtalyan sinema yıldızı Monica Bellucci, ünlü Fransız dergisi Paris Match'in kapağı için poz verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 30 Eylül'de 52 yaşına basacak Bellucci, şunları söyledi:

"Gençken cinsellik tamamen hormonlara bağlı oluyor. Ancak yaş ilerledikçe aşk ve cinsellik daha bir uyum sağlıyor, şehvet ve arzuyu ön plana çıkartıyor. İnanın ilerlemiş olgunluk yaşlarında seks daha güzel. Ancak ben aşk olmadan sekste hayli zorlanıyorum."

Monica Bellucci, "On The Milky Road" filminde 1990-1994 yılları arasındaki Balkan iç savaşında bir askere aşık olan bir kadını canlandırıyor.