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Monica Bellucci, Azeri milyarder için mi kocasını terk etti?

İsmailov ile aşk yaşadığı iddia edilen İtalyan aktris Bellucci,, 2009 yılında işadamına ait Antalya ’daki Mardan Palace adlı otelin açılışına katılmıştı

30 Ağustos 2013 17:22

Boşanma kararı alan Monica Bellucci, eşini Azeri milyarder için terk ettiği iddia ediliyor. Azeri işadamı Talman İsmailov, aktrisi 4 yıl önce Antalya'daki Mardan Palace'ın açılışına davet edip, süper lüks villasında ağırlamıştı.

İtalyan yıldız Monica Bellucci’nin boşanma kararı almasının yankıları sürerken, ortaya atılan bir iddia dünya magazin gündemini sarstı. Akşam gazetesinin Azerbaycan merkezli Haqqin.az sitesine dayandırdığı haberine göre Bellucci, 14 yıllık eşi Vincent Cassel’i, Azeri işadamı Talman İsmailov için terk etmiş. İsmailov ile aşk yaşadığı iddia edilen İtalyan aktris, 2009 yılında işadamına ait Antalya ’daki Mardan Palace adlı otelin açılışına katılmıştı. Shakira, Jennifer Lopez gibi yıldız isimleri doğumgünü partilerine çağırıp büyük paralar karşılığı özel konserler verdirmekle tanınan işadamı evli ve iki çocuk sahibi.

 

Savaş ve aşk zamanı

 

İddialara yanıt vermeyen Monica Bellucci’nin Emir Kusturica’nın son filmi Savaş ve Aşk’ın çekimleri için Sırbistan’da olduğu öğrenildi. 1999 yılında meslektaşı Vincent Cassel’la nikâh masasına oturan Belluci’nin Deva (9) ve Leonie (2) adında iki kızı var.

 

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