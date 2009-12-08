Monica Bellucci 45’inde hamile

Ünlü İtalyan sinema yıldızı Monica Bellucci’nin (45) iki aylık hamile olduğu iddia edildi.Monica Belluci fotoğrafları için TIKLAYIN
Haftalık “Tutto” dergisi, Fashionable -İstanbul’un tanıtım yüzü olması beklenen Bellucci’nin Fransız eşi aktör Vincent Cassel’in isteği ile hamile kaldığını ve beş yaşındaki kızları Deva’ya bir kardeş geleceğini öne sürdü. Tutto dergisi, Bellucci’nin bu mutlu haberi annesi Brunella’ya haber verdiğini yazdı. Dergiye göre, Bellucci, bir süreliğine işlerine ara verecek.