Monica Bellucci 45’inde hamile

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Haftalık “Tutto” dergisi, Fashionable -İstanbul’un tanıtım yüzü olması beklenen Bellucci’nin Fransız eşi aktör Vincent Cassel’in isteği ile hamile kaldığını ve beş yaşındaki kızları Deva’ya bir kardeş geleceğini öne sürdü. Tutto dergisi, Bellucci’nin bu mutlu haberi annesi Brunella’ya haber verdiğini yazdı. Dergiye göre, Bellucci, bir süreliğine işlerine ara verecek.