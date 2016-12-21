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Spor

Mönchengladbach'ta Schubert dönemi bitti

Borussia Mönchengladbach, Bundesliga'da 14. sırada yer alıyor

21 Aralık 2016 17:22

Bundesliga takımlarından Borussia Mönchengladbach, teknik direktör Andre Schubert'le yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ekim 2015'te takımın başına geçen 45 yaşındaki Alman teknik direktör Schubert'in görevine son verildiği belirtildi

Bundesliga'da geride kalan 16 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Borussia Mönchengladbach, topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

Ligdeki son 4 maçında 3 mağlubiyet yaşayan Alman ekibi, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ise İtalya'nın Fiorentina takımıyla mücadele edecek.

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