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Spor

Alman futbolcuya silahlı saldırı!

Bundesliga II'de oynayan Marc Wachs'ın teyzesi saldırıda hayatını kayletti

21 Aralık 2016 17:08

Almanya 2. Lig ekiplerinden Dinamo Dresden'de forma giyen Marc Wachs Frankfurt yakınlarında silahlı saldırıya uğradı.

21 yaşındaki oyuncu saldırı sonrası hemen hastaneye kaldırıldı. Başarılı bir ameliyat geçirdiği öğrenilen Wachs'ın teyzesinin ise saldırıda öldüğü açıklandı.

Alman ekibinin sportif direktörü Ralf Minge yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şok olduk. Şaşkın ve üzgünüz. Dinamo ailesi olarak Marc'ın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Eğer yardım duyarsa daima onunlayız.

Şu an önemli olan onun bir an önce iyileşmesi. Teyzesi için ailesine baş sağlığı diliyorum. Siz medya mensuplarından da Marc'ın ailesi adına özel hayatı konusunda saygı duyulmasını rica ediyorum."

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