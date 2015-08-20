Mona Lisa'nın gizemli gülüşünün sırrı ne?

Akademisyenler, Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri Mona Lisa'nın gülüşünün sırrını çözdüklerini açıkladı. Vinci’nin tabloyu resmederken kullandığı bir teknik sayesinde illüzyon yaratarak tablodaki kadının gülüşünün yakalanamadığını iddia etti.

NTV'nin haberine göre Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde bulunan tablo üzerinde bir süredir araştırmalar yapan ekip, 'yakalanamaz gülüş' adını verdikleri ve tabloyu bakan kişinin Mona Lisa'nın gülüşünü neden yakalayamadığı gizemini çözdüklerini duyurdu.

Ekip adına açıklamalarda bulunan Sunderland Üniversitesi akademisyenlerinden Sheffield Hallam, Leonardo da Vinci tabloyu resmederken 'sfumato' adı verilen bir teknik kullandığını ve bu sayede yaratılan illüzyon ile tabloya bakan gözlerin tablodaki kadının gülüşünü yakalayamadığının altını çizdi.

Ekip, Leonardo da Vinci'nin bu tekniğe ilk olarak 1483 yılında yaptığı 'Virgin of the Rocks' isimli eserinde yer verdiğine inanıyor. Bu tekniğin başka sanatçılar tarafından kopyalanmaya çalışıldığını belirten ekip, bu eserlerden hiçbirinin da Vinci kadar başarılı olmadığının altını çiziyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bağımsız bir araştırmada tabloda yer alan ve Lisa Gherardini olduğu düşünülen kadının mezarını bulmak için DNA testine başvurmuştu.