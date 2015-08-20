T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Mona Lisa'nın gizemli gülüşünün sırrı ne?

Araştırmacılar, Mona Lisa'nın "yakalanamaz gülüş"ünün sırrını çözdüklerini duyurdu

20 Ağustos 2015 17:55

Akademisyenler, Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri Mona Lisa'nın gülüşünün sırrını çözdüklerini açıkladı. Vinci’nin tabloyu resmederken kullandığı bir teknik sayesinde illüzyon yaratarak tablodaki kadının gülüşünün yakalanamadığını iddia etti.

NTV'nin haberine göre Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde bulunan tablo üzerinde bir süredir araştırmalar yapan ekip, 'yakalanamaz gülüş' adını verdikleri ve tabloyu bakan kişinin Mona Lisa'nın gülüşünü neden yakalayamadığı gizemini çözdüklerini duyurdu.

Ekip adına açıklamalarda bulunan Sunderland Üniversitesi akademisyenlerinden Sheffield Hallam, Leonardo da Vinci tabloyu resmederken 'sfumato' adı verilen bir teknik kullandığını ve bu sayede yaratılan illüzyon ile tabloya bakan gözlerin tablodaki kadının gülüşünü yakalayamadığının altını çizdi.

Ekip, Leonardo da Vinci'nin bu tekniğe ilk olarak 1483 yılında yaptığı 'Virgin of the Rocks' isimli eserinde yer verdiğine inanıyor. Bu tekniğin başka sanatçılar tarafından kopyalanmaya çalışıldığını belirten ekip, bu eserlerden hiçbirinin da Vinci kadar başarılı olmadığının altını çiziyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bağımsız bir araştırmada tabloda yer alan ve Lisa Gherardini olduğu düşünülen kadının mezarını bulmak için DNA testine başvurmuştu.

ETİKETLER

mona lisaleonarda da vincitabloyakalanamayan gülüşlouvre müzesiparis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24