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Kültür-Sanat

Mona Lisa portresinin yeri mi bulundu?

Araştırmacılar, Piero della Francesca’nın resimlerindeki manzaraları incelemek için bölge gittiklerinde, Mona Lisa’nın manzarası ile benzerliği keşfettiklerini belirttiler

28 Kasım 2012 19:06

Leonardo Da Vinci’nin ölümsüz eseri Mona Lisa portresindeki manzaranın yerinin tespit edildiği ileri sürüldü.

İki İtalyan araştırmacının iddiasına göre, manzara, Toskana yakınlarındaki Senatello ve Marecchia nehirlerinin kesiştiği bölgede bulunuyor.

Urbino Üniversitesi jeomorfologlarından Olivia Nesci ile sanat fotoğrafçısı Rosetta Borchia, Piero della Francesca’nın resimlerindeki manzaraları incelemek için bölge gittiklerinde, Mona Lisa’nın manzarası ile benzerliği keşfettiklerini belirttiler.

Mona Lisa’nın arkasındaki manzaranın tek bir bölgeye ait olmadığını, ifade eden iki araştırmacı, bölgedeki altı farklı açıdan görünümün bir bütünü olduğunu belirttiler. Ancak bu keşfe rağmen Mona Lisa’nın manzarasındaki tartışmalar sürmeye devam etti.

Sanat tarihçilerinin bir bölümü manzaranın “Leonardo’nun hayalgücünün bir ürünü” olduğunu iddia ederken, diğerleri ise, İtalya’nın dağlık kuzeyinde bir bölge olabileceğini ileri sürdü.

 

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