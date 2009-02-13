'Mommo' Berlin Film Festivali'nde

Yönetmenliğini Atalay Taşdiken'in yaptığı ve 59. Berlin Film Festivali Berlinale'de ''Generation'' kategorisinde yarışan ''Mommo'' filminin dünya prömiyeri yapıldı.



Berlin'deki Zoo Palast adlı sinemada ilk kez gösterilen filmi, Taşdiken ve filmin bazı oyuncularının yanı sıra Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet, Elçi Müsteşar Mehmet Vakur Erkul ve çok sayıda Türk ve Alman öğrenciler izledi.



Filmin gösteriminden sonra oyuncularla birlikte sahneye çıkan Taşdiken, filmin Mehmet Bülbül (11) ve Elif Bülbül (8) adlı oyuncularıyla büyük gurur duyduğunu söyledi.



Küçük öğrencilerin Almanca ve Türkçe olarak sordukları soruları da yanıtlayan Taşdiken, gerçek bir hayat öyküsünden alınan ve anneleri öldükten sonra birbirlerinden zorla ayrılan iki kardeşin bu hikayesinin nasıl sonuçlandığı sorusu üzerine, ''Bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sadece sonunun iyi olmadığını söyleyebilirim'' dedi.



Filmin nerede çekildiği sorusuna karşılık da Taşdiken, filmin Konya'nın Çavuş köyünde yaklaşık 6 haftada çekildiğini ifade ederek, ''Size bir sır vereyim. Soyadları aynı olmasına rağmen Mehmet ve Elif kardeş değiller'' dedi.



Taşdiken, Mehmet ve Elif'in bugüne kadar hiçbir sinema salonunda bulunmadığını ve Elif'in ilk kez uçağa binerek Berlin'e geldiğini kaydetti.

