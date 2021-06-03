Hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola'dan kendisini destekleyenlere teşekkür: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel
"Hepinize çok teşekkür ederim, sizleri çok seviyorum ve biliyorum ki bizleri sevgi kurtaracak” paylaşımını yaptı"
03 Haziran 2021 11:09
Oyuncu Ezgi Mola, geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'e "cinsel saldırı" suçundan tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmasının ardından kendisine sosyal medyadan destek verenlere teşekkür etti.
Mola, Twitter’da “Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel canlar. Hepinize çok teşekkür ederim, sizleri çok seviyorum ve biliyorum ki bizleri sevgi kurtaracak” paylaşımında bulundu.