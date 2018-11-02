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Kültür-Sanat

Moğollar'ın kurucusu hayatını kaybetti

"Çok üzgünüz"

02 Kasım 2018 14:28

Efsane müzik grubu Moğollar'ın kurucularından Ahmet Aziz'in bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber, Moğollar müzik grubunun Twitter hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

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