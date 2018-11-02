Kültür-Sanat
Moğollar'ın kurucusu hayatını kaybetti
"Çok üzgünüz"
Efsane müzik grubu Moğollar'ın kurucularından Ahmet Aziz'in bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.
Haber, Moğollar müzik grubunun Twitter hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.
","articleSection":"Kültür-Sanat","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-11-02T14:28:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/mogollarin-kurucusu-hayatini-kaybetti,738362","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/mogollarin-kurucusu-hayatini-kaybetti,738362"}]