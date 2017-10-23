Moğollar’ın 50. yılında klip

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - SANAT kariyerinde 50’nci yılını kutlayan Moğollar ile 13 yıl önce hayatını kaybeden Cem Karaca’nın 1973 yılında kaydettikleri ve geçtiğimiz yıl yayınlanan “2.2.1973 Ankara” albümünden “Obur Dünya” kliplendirildi.

Müzik yapımcısı İzzet Öz öncülüğünde 2 Şubat 1973 tarihinde Moğollar ve Cem Karaca tarafından kaydedilen ve geçtiğimiz yıl CD ve plak olarak piyasaya çıkan “2.2.1973 Ankara” albümünden “Obur Dünya” şarkısına klip hazırlandı. Tunç Dindaş tarafından hazırlanan animasyon video klipte, Cem Karaca’nın aile arşiviyle Moğollar’ın 1968 yılından beri dosyalanan fotoğraf arşivi kullanıldı.

(FOTOĞRAF)