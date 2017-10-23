T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Moğollar’ın 50. yılında klip

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - SANAT kariyerinde 50’nci yılını kutlayan Moğollar ile 13 yıl önce hayatını kaybeden Cem Karaca’nın 1973 yılında kaydettikleri ve geçtiğimiz yıl yayınlanan “2

23 Ekim 2017 15:04

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - SANAT kariyerinde 50’nci yılını kutlayan Moğollar ile 13 yıl önce hayatını kaybeden Cem Karaca’nın 1973 yılında kaydettikleri ve geçtiğimiz yıl yayınlanan “2.2.1973 Ankara” albümünden “Obur Dünya” kliplendirildi.
Müzik yapımcısı İzzet Öz öncülüğünde 2 Şubat 1973 tarihinde Moğollar ve Cem Karaca tarafından kaydedilen ve geçtiğimiz yıl CD ve plak olarak piyasaya çıkan “2.2.1973 Ankara” albümünden “Obur Dünya” şarkısına klip hazırlandı. Tunç Dindaş tarafından hazırlanan animasyon video klipte, Cem Karaca’nın aile arşiviyle Moğollar’ın 1968 yılından beri dosyalanan fotoğraf arşivi kullanıldı.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Orhan SENCERDHASANAT kariyerindeMoğollarCem KaracanınAnkara”Dünya”MüzikCem KaracaCDTunç DindaşMoğollarınFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24