Moğollar ve Ezhel'den muhteşem konser

Müzik'te 50'nci yılını kutlayan Moğollar “Burada Müzik Var” etkinlikleri kapsamında gerçekleşen konserlerde Türkçe rap müziğin parlayan ismi Ezhel ile aynı sahneyi paylaştı.

Moda Kayıkhane'de gerçekleşen konserde Moğollar ve Cem Karaca şarkılarının yanı sıra, sanatçının ilk albümü Müptezhel'de yer alan şarkılar da seslendirildi.

Ezhel, Cem Karaca'nın unutulmaz şarkısı 'Namus Belası'nı' söylerken ''Maphustayken hep bu şarkıyı söyledim durdum. Gerçekten sözlerde yazıldığı gibi oluyor'' dedi.Konserde Ruhi Su için Nebil Özgentürk'ün hazırladığı 5 dakikalık video gösterisi seyircilerden büyük alkış aldı.

Küçüklüğünden beri müzikle ilgilenen, gitar, piyano, nef, darbuka gibi müzik aletlerini çalmasının yanında, halk müziğine de ilgi duyan Ezhel’in, Moğollar ile gerçekleştirdiği performans seyircilerin büyük beğenisini kazandı.

Ezhel, daha önce bir konserde Moğollar ile birlikte “Ölüler altın takar mı” şarkısını söylemişti.

7 Ekim'de sona erecek olan Burada Müzik Var etkinliklerinin programı şöyle:

4 Ekim

Senem Demircioğlu & İklim Tamkan

Mozaik

Jehan Barbur

5 Ekim

Emre Tankal Quartet

Hüsnü Arkan ft. Kalben

Nekropsi

6 Ekim

Mehmet Güreli

Yeni Türkü

Mor ve Ötesi

7 Ekim

Fazıl Say “İlk Şarkılar – Güz Şarkıları”

Serenad Bağcan

Güvenç Dağüstün

Ece Dağıstan