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Dünya

Mogherini'den ateşkes yorumu: Rusya, İran ve Türkiye'nin özel bir sorumluluğu var

"AB, Suriye'deki çatışmaların artmasından endişe duyuyor"

26 Şubat 2018 21:51

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin insani yardım ve tedavi görmek için yapılacak tahliyelere olanak tanımak amacıyla talep ettiği 30 günlük ateşkesi değerlendiren Avrupa Birliği'nin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Astana sürecinin garantörleri olan Rusya, İran ve Türkiye’nin, çatışmasızlık süreci konusunda özel bir sorumluluğu olduğunu söyledi. Mogherini, AB’nin Suriye’deki çatışmaların artmasından duyduğu endişeyi de yineledi. 

Brüksel'de Dış İlişkiler Konseyi toplantısına girmeden önce gazetecilere konuşan Mogherini, "Afrin'de Türkiye tarafından yapılan operasyondan endişe duyuyor musunuz?” sorusuna şu cevabı verdi: 

"Genel olarak ben ve dışişleri bakanları Suriye'nin her yerinde farklı aktörlerin askeri operasyonlarının artmasından çok endişeliyiz. Tabii ilk ve öncelikli olarak rejim ve destekçilerininkilerden. Özellikle Astana sürecinin garantörleri olan Rusya, İran ve Türkiye'nin üzerinde, çatışmaların tırmandığı değil, çatışmasızlık sağlandığı bir süreci garanti etmek konusunda özel bir sorumluluk var.”

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