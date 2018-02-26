Erdoğan ve Macron Suriye'yi görüştü; Reuters ile AFP'nin geçtiği 'Ateşkes Afrin'i de kapsıyor' vurgusu, AA haberinde yer almadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) insani yardım ve tedavi görmek için yapılacak tahliyelere olanak tanımak amacıyla talep ettiği 30 günlük ateşkesin kapsamına dair belirsizlik devam ediyor.

AFP ve Reuters haber ajansları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda görüşen Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron’un ‘Afrin de dahil olmak üzere Suriye’nin tamamında geçerli olduğuna vurgu yaptığını’ aktarırken; Anadolu Ajansı ise Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde böyle bir bilgiye yer vermedi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Afrin'deki operasyonda sivillerin zarar görmemesi için tüm tedbirlerin alındığına dikkati çektiğini’ kaydeden AA, Suriye'deki insani durumla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen ateşkes çağrısına da değinildiğini aktardı.

BMGK'nın, Suriye genelinde ateşkes çağrısı içeren 2401 sayılı kararına ilişkin olarak konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise söz konusu ateşkesin, taraflar nasıl uygulanacağı konusunda anlaşmaya varınca başlayacağını ifade etti.

"Macron, 'ateşkes Afrin'i de kapsıyor' dedi; Kıbrıs'ın egemenliğine saygı vurgusu yaptı"

Erdoğan ve Macron'un pazartesi sabahı yaptıkları görüşmeye dair Reuters’ta yer alan haberde, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türk mevkidaşına BMGK’nın hafta sonu yaptığı Suriye’de ateşkes çağrının Afrin bölgesini de kapsadığını söyledi” ifadelerine yer verildi. Reuters haberi, Macron’un ofisinden yapılan yazılı açıklamaya dayandırıldı. Macron’un ofisinden yapılan yazılı açıklamaya dayandırılan haberde, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs kıyılarında son yaşanan gelişmelerden endişe duyduğu ve ‘Kıbrıs’ın egemenliğine saygı duyulmasına’ vurgu yaptığı da belirtildi.

AA: Erdoğan ve Macron, temas halinde olma kararlılıklarını teyit etti

Anadolu Ajansı'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ise iki lider, Suriye'deki son gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı. AA haberinde, görüşmeye dair şu bilgilere yer verildi:

"Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'in terör unsurlarından temizlenmesinin sığınmacıların Suriye'ye geri dönüşlerini beraberinde getireceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin'deki operasyonda sivillerin zarar görmemesi için tüm tedbirlerin alındığına dikkati çektiği görüşmede, Suriye'deki insani durumla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen ateşkes çağrısına da değinildi. Bu gelişmenin memnuniyet verici olduğunu belirten iki lider, başta Doğu Guta olmak üzere insani durumun iyileşmesi için ateşkesin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.Görüşmede, Suriye'de siyasi çözüm için ortak çaba harcamanın önemine işaret edildi.

Kıbrıs'a da değinilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, münhasır ekonomik bölge ve hidrokarbon kaynakları konularında KKTC ve Türkiye'nin hassasiyetlerini hatırlattığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, önümüzdeki süreçte de temas halinde olma kararlılıklarını teyit etti."

Lavrov: Ülkedeki tarafların ateşkesin nasıl uygulanacağına karar vermesi gerekir

Öte yandan, Portekizli mevkidaşı Augusto Santos Silva ile Moskova'da gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, insani yardımların gereken yerlere ulaştırılması amacıyla Suriye genelinde 1 ay uygulanacak ateşkesin başlayabilmesi için, bu ülkedeki tarafların söz konusu ateşkesin nasıl uygulanacağına karar vermesi gerektiğini söyledi.

Lavrov ayrıca, ateşkesin, Suriye ordusunun terörist gruplarla mücadelesini etkilemeyeceğini belirtip Doğu Guta ve İdlib'deki El Nusra (yeni ismiyle Fetih el Şam) militanlarının, ateşkes anlaşması ile korunmayacaklarını anımsattı.