BM'den Suriye'de ateşkes kararı

Suriye'de bir ay 'insani ateşkes' ilan edilmesini öngören tasarı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oy birliği ile kabul edildi. 72 saat içinde uygulanmaya başlayacak olan karar Suriye'nin tüm bölgelerinde ateşkes ilan edilmesini öngörüyor. Suriye rejiminin yoğun saldırı altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine de 48 saat içinde insani yardım ulaştırılmaya başlanacak.

İsveç ve BMGK şubat ayı dönem başkanı Kuveyt tarafından hazırlanan karar tasarısı Konsey'de oylamaya sunuldu.

BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen tasarı ile Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındı.

BMGK'nin İsveç ve Kuveyt tarafından sunulan ve insani yardımların yapılması için 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören karar tasarısına dair üç kez ertelenen oylamanın ardından oylama ile ilgili açıklamalarda bulunan Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Mansour Al-Otaibi, “15 evet oyu çıktı. Böylelikle tasarı oy birliğiyle kabul edilmiş oldu” diye konuştu.

Kararda, Suriye genelinde insani yardımların 'güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve 'durumu ağır hasta ve yaralıların' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan 'gecikmeden' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edildi.

Fua ve Kefraya'da kuşatmanın kaldırılması talebi

Kararda ayrıca özellikle insani durumun 'alarm verdiği' Doğu Guta'da da dahil Yarmuk, Fua ve Kefraya'da kuşatmanın kaldırılması talebinde bulunuldu.

Karara göre, Suriye'de IŞİD, el-Kaide, Nusra Cephesi ve BMGK tarafından belirlenen diğer terörist gruplar ile bunlarla bağlantılı birey ve gruplara yönelik askeri operasyonlara devam edilecek.

"Çok geciktik"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, oylama sonrası yaptığı konuşmada, ateşkesin ''tüm ülke genelinde derhal' uygulanmaya başlaması çağrısı yaptı.



Suriye rejiminin ve destekçilerin Doğu Guta'daki bombardımanı durdurması ve insani yardım girişine bir an önce izin vermesinin son derece önemli olduğuna dikkati çeken Haley, ''Bu krize müdahale etmekte çok geciktik'' dedi.



Kararın kabul edilmesinin gecikmesinden Rusya'yı sorumlu tutan Haley, ''Bu kararı kabul etmek için geçen 3 günde kaç anne bombardımanda çocuklarını kaybetti, çocukların cesetlerini tutan kaç baba daha görmek zorunda kaldık'' ifadelerini kullandı.



Kararın kabul edilmesi için günler süren görüşmeler sonrasında ''sadece birkaç kelime ve virgülün yerinin değiştiğine'' ve bu sürede onlarca kişinin hayatının kurtarılabileceğine işaret eden Haley, '' Suriyeliler, Moskova'dan talimat beklerken ölmemeli'' diye konuştu.



Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ateşkesin ''derhal'' yürürlüğe girmesinin talep edildiğini ancak bunun ''uygulanabilir'' ve ''mümkün olmadığını'' düşündükleri için karar üzerinde uzlaşının uzun sürdüğünü söyledi.



Nebenzia, BMGK'de kabul edilen kararın ''subjektif yorumlanmasına'' ise müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Guterres'ten ateşkes kararının derhal uygulanması çağrısı



BM Genel Sekreter Sözcülüğün'den yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres BMGK'nın Suriye'nin genelinde en az 30 gün insani ateşkes talep eden kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.



Guterres, Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için BMGK'nın insani ateşkes kararının ''derhal uygulanması'' çağrısında bulundu.



Tüm taraflara uluslararası hukuka uymaları ve sivil ve sivil altyapıları korumaları çağrısı da yapan Guterres, terörle mücadele ederken bu yükümlülüklerin de görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguladı.