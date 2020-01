Modigliani'nin portresi, 42,1 milyon dolara satıldı

İtalyan ressam ve heykeltıraş Amedeo Modigliani'nin portresi, İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan açık artırmada 42,1 milyon dolara satıldı.

Christie's Müzayede Evi, Modigliani'nin sevgilisi Jeanne Hebuterne'nün 1919'da tamamladığı portresini açık artırmaya telefonla katılan ve adının açıklanmasını istemeyen bir koleksiyoncunun satın aldığını açıkladı.

1884'te İtalya'nın Livorno kentinde doğan Modigliani, maskeye benzeyen yüzlerin yer aldığı eserleriyle tanınmıştı. Modigliani, 1920'de Paris'te henüz 35 yaşındayken tüberküloz menenjit nedeniyle hayata veda etmişti.

Toplam 214 milyon dolarlık satış yapıldı

Christie's Müzayede Evi'nde bugün yapılan “Empresyonist ve Modern Sanat” açık artırmasında toplam 214 milyon dolarlık satış yapıldı.

19 ülkeden koleksiyoncuların katıldığı müzayedede 19. yüzyıl izlenimcilerinden Berthe Morisot'un “Apres le dejeuner” adlı eseri, 10,9 milyon dolara alıcı buldu.

Sotheby's Müzayede Evi'nin düzenlediği “Empresyonist ve Modern Sanat” açık artırması da büyük çekişmelere sahne oldu.

Toplam satışın 228 milyon dolara ulaştığı müzayedede İspanyol ressam Joan Miro'nun “The Farmer and his Wife” adlı tablosu 9,3 milyon dolara, Salvador Dali'nin 1943 tarihli “Portrait of Mrs. Harrison Williams” adlı eseri ise 3,6 milyon dolara satıldı.