T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Modigliani'nin portresi, 42,1 milyon dolara satıldı

Modigliani'nin sevgilisi Jeanne Hebuterne'nün 1919'da tamamladığı portresini açık artırmaya telefonla katılan ve adının açıklanmasını istemeyen bir koleksiyoncunun satın aldığı belirtildi

07 Şubat 2013 23:31

İtalyan ressam ve heykeltıraş Amedeo Modigliani'nin portresi, İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan açık artırmada 42,1 milyon dolara satıldı.

Christie's Müzayede Evi, Modigliani'nin sevgilisi Jeanne Hebuterne'nün 1919'da tamamladığı portresini açık artırmaya telefonla katılan ve adının açıklanmasını istemeyen bir koleksiyoncunun satın aldığını açıkladı.

1884'te İtalya'nın Livorno kentinde doğan Modigliani, maskeye benzeyen yüzlerin yer aldığı eserleriyle tanınmıştı. Modigliani, 1920'de Paris'te henüz 35 yaşındayken tüberküloz menenjit nedeniyle hayata veda etmişti.

 

Toplam 214 milyon dolarlık satış yapıldı

 

Christie's Müzayede Evi'nde bugün yapılan “Empresyonist ve Modern Sanat” açık artırmasında toplam 214 milyon dolarlık satış yapıldı.

19 ülkeden koleksiyoncuların katıldığı müzayedede 19. yüzyıl izlenimcilerinden Berthe Morisot'un “Apres le dejeuner” adlı eseri, 10,9 milyon dolara alıcı buldu.

Sotheby's Müzayede Evi'nin düzenlediği “Empresyonist ve Modern Sanat” açık artırması da büyük çekişmelere sahne oldu.

Toplam satışın 228 milyon dolara ulaştığı müzayedede İspanyol ressam Joan Miro'nun “The Farmer and his Wife” adlı tablosu 9,3 milyon dolara, Salvador Dali'nin 1943 tarihli “Portrait of Mrs. Harrison Williams” adlı eseri ise 3,6 milyon dolara satıldı.

 

ETİKETLER

modiglianiportresatıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24