Moderna'nın Koronavirüs aşısını yaptıran alerji geçmişli doktor reaksiyon gösterdi

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ABD'nin Boston kentinde alerji geçmişi olan bir doktorun, Moderna'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısına ağır alerjik reaksiyon gösterdiği belirtildi. Moderna'nın aşısının alerjik bünyelerde etkisi ilk kez görüldü.

CNN'e konuşan doktor Hossein Sadrzadeh, Boston Tıp Merkezi'nde perşembe günü Moderna'nın Koronavirüs aşısını yaptırdığını söyledi. Sadrzadeh aşı sonrası alerjik reaksiyonu şöyle anlattı "Birkaç dakika içinde dilim ve boğazımda gıdıklanma, uyuşma hissetmeye başladım. Bu reaksiyon, kabuklu deniz ürünleri tükettiğimde de yaşanıyordu." Sadrzadeh, kan basıncının da düştüğünü ekledi.

Sadrzadeh hemen otoenjektörünü kullandığını ve daha sonra acile götürüldüğünü söyledi. Hastaneden yapılan açıklamada "Moderna aşısını olan sağlık çalışanı tedavi edildi" denildi.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşının alerjik bünyelerde reaksiyona neden olduğu daha önce tespit edilmişti. ABD'de onaylanan ikinci aşı olan Moderna aşısının alerjik reaksiyona neden olduğu ilk örnek yaşandı.

Uzmanlar, alerji geçmişi olan kişileri Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısını olmak konusunda uyarmıştı.