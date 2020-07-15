Moderna'nın Covid-19 aşısı, virüsü yenmiş birinin vücudundan daha fazla antikor üretmeyi başardı

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ABD merkezli Moderna Inc.'in Covid-19'a karşı geliştirdiği deneysel aşı, araştırmanın erken safhalarında gönüllülerde bağışıklık sistemi tepkisi başlatmayı başardı. Aşının aynı zamanda güvenli olduğu görüldü.

Aşı üzerine araştırma yapan ekip, New England Journal of Medicine'da yazdıkları makalede aşıdan iki doz alanların vücudunda Covid-19 atlatmış birinin vücudunda bulunandan daha fazla virüs öldürücü antikor bulunuyor.

Aşının ciddi bir yan etkisi olmadığı belirtilirken, gönüllülerin baş ağrısı, yorgunluk, üşüme, kas ağrıları veya aşı yerinde ağrı gibi hafif veya orta yan etkilerden söz ettiği belirtildi. Bu yan etkiler genellikle en yüksek dozu alanlarda görüldü.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün araştırmacıları, Moderna için aşıyı geliştirmeye 16 Mart'ta başlamıştı. Enstitünün direktör Dr. Anthony Fauci, sonuçları "iyi bir haber" olarak nitelendirdi.

Moderna, aşının denemelerinin ikinci safhasına Mayıs'ta başlamıştı. 3. ve son safhanın 27 Temmuz'da başlaması bekleniyor.