Moderna CEO’sundan Omicron aşısı açıklaması: Martta kullanıma başlanacak

Koronavirüs aşısı üreten ABD merkezli biyoteknoloji firması Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel Omicron varyantına karşı geliştirilen aşının Mart ayında kullanıma alınması için önemli adımların tamamlanacağını duyurdu

Bancel, Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, “Aşı bitiyor… önümüzdeki haftalarda kliniğe teslim edilecek. Mart ayında, sonraki adımları belirlemek için düzenleyicilerle paylaşacak verilere sahip olmayı umuyoruz.” dedi.

Moderna, grip aşısı ile Covid-19’a karşı destekleyici dozu birleştiren tek bir aşı geliştirdiklerini de açıkladı.

2023 sonbaharına kadar kullanıma sunulacak

Bancel, en iyi senaryoya göre, birleşik COVID/grip aşısının en azından bazı ülkelerde 2023 sonbaharına kadar kullanıma sunulacağını söyledi.

Moderna CEO’su; “Amacımız, iki ya da üç doz aşı yaptırmak istememeleri gibi sorunları ortadan kaldırmak için tek bir kullanımla aynı etkiyi sağlayan güçlendiriciye sahip olabilmek.” dedi.

Birçok ülke, vatandaşlarına, özellikle yaşlı bireylere ve bağışıklığı baskılanmış kişilere halihazırda üçüncü bir doz Covid-19 aşısı sunarken, İsrail vatandaşlarına dördüncü doz aşı için randevuları açtı.

Dördüncü doz aşı tartışması

Ocak ayının başlarında, Moderna’nın CEO’su, Covid-19’a karşı güçlendiricilerin etkinliğinin önümüzdeki birkaç ay içinde azalması muhtemel olduğundan, insanların 2022 sonbaharında dördüncü bir atışa ihtiyaç duyabileceğini söylemişti.

Bununla birlikte, takviye doz aşılar, bazı hastalık uzmanlarının şüpheleriyle karşılandı. Aynı etkinlikte konuşan ABD’li üst düzey bulaşıcı hastalık uzmanı Anthony Fauci, tekrarlanan takviye dozlarının bağışıklık sistemini olumsuz etkileyeceğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi. Fauci, amacın, birden fazla potansiyel değişkene karşı bir tepki uyandıran bir güçlendiriciye sahip olmak olması gerektiğini söyledi.