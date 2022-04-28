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Koronavirüs

Moderna, 6 yaş altı çocuklara Covid-19 aşısı için acil onay istedi

Koronavirüs aşısı çocuklara iki doz halinde verilecek

28 Nisan 2022 17:54

Amerikan ilaç firması Moderna, düşük dozda iki Covid-19 aşısının 6 yaşından küçük çocuklara uygulanması için federal makamlardan acil izin başvurusunda bulundu.

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