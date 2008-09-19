'Modern Türkiye' sergisi Viyana'da...

Avusturyalı fotoğraf sanatçısı Othmar Pferschy'nin 1936 yılında genç Türkiye Cumhuriyeti'ndeki modernleşme ve reform sürecini objektifine aktardığı siyah-beyaz resimleri Viyana müzesinde sanatseverlerle buluştu.

Pferschy'inin Türkiye'de yaşayan kızı Astrid von Schell'e bıraktığı 1714 adet negatif ve 1293 adet basılmış fotoğraftan oluşan arşivin İstanbul Modern Sanat Müzesi'ne bağışlandığı bildirildi.

İstanbul Modern Sanat Müzesi’nden Handan Şenköken, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, 1894 -1984 yılları arasında yaşayan Othmar Pferschy'nin, belge fotoğrafçılığının Cumhuriyet dönemindeki ilk ve en önemli temsilcilerinden biri olduğunu belirtti.



Genç Türkiye'nin yenilenen yüzünü tüm dünyaya tanıtmak için ülkemizi dolaşarak çektiği binlerce fotoğrafın, büyük bir bölümünün kızı Astrid von Schell tarafından İstanbul Modern Sanat Müzesi’ne bağışlandığını söyledi.

Türkiye'nin görsel tarihi olarak da nitelenebilecek Pferschy'i arşivinin Engin Özendes'in küratörlüğünde iki ayrı sergiyle bugüne kadar İstanbul Modern ve Ankara Palas Devlet konuk evinde sergilendiğini anımsatan Şenköken, Avusturya Lisesi Mezunları Derneği ve Türkiye'nin Viyana büyük elçiliğinin girişimleri sonucu bu kez de Viyana Müzesi’nde sanatseverlere sunulduğunu belirtti.

Serginin açılışını yapan Türkiye'nin Viyana başkonsolosu Sedat Önal, fotoğraf sergisinin Türkiye'nin modernleşme çabasının ne kadar enerjik, kapsamlı ve dinamik olduğunu ortaya koyduğunu dile getirerek, "Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde gerçekleştirilen reformlar, gerçekte devrimin karakterini oluşturuyor. Çünkü bu reformlar kısa sürede uygulamaya konuldu ve bir takım iniş çıkışlara rağmen bu reformlara, Türkiye'nin kuruluş ilkeleri olarak hep bağlı kalındı" dedi.

Konuşmasında Türkiye'nin modernleşme çabalarının bugün de güncelliğini koruduğuna işaret eden Önal, Özellikle ABD'deki 11 Eylül terör eylemlerinin ardından Doğu ile Batı arasında ortaya çıkan sorunlarla Türkiye'nin deneyimlerinin her zamandan daha fazla anlam kazandığını kaydetti.

Avusturya Lisesi Mezunları Derneği’nin, Türkiye'nin Viyana büyük elçiliği ve İstanbul Modern Sanat müzesi işbirliğiyle açılan "Türkei Modern " (Modern Türkiye) fotoğraf sergisinin, Viyana müzesinde halka açık olarak 9 Kasım’a kadar gezilebileceği bildirildi. Kent merkezindeki Viyana müzesinde bugün açılan "Türkei Modern" fotoğraf sergisini, çok sayıda Türk ve Avusturyalı sanatsever ilgiyle izledi.

Pferschy'nin Türkiye macerası

Kurtuluş savaşının ardından kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, kadın erkek eşitliği, kadın hakları, Latin harflerinin kabulü gibi reform çabalarıyla döneme damgasını vurmaktadır.



Modernleşme atılımını ve ortaya çıkan öz güveni fotoğrafçılıktan daha iyi aktarabilecek bir araç yoktur. Ancak profesyonel fotoğraflara piyasada kolayca rastlanmadığından, bu esnada Avusturya'nın Graz kenti doğumlu Othmar Pferschy bir fırsat yakalar.



İstanbul'da yaşamakta olan Avusturyalı fotoğrafçı Pferschy, Türk olmayanlara çalışma yasağı bulunmasına rağmen 1935 yılında dönemin Devlet Basın Ajansı olarak anılan Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından "Kemalist Türkiye" ve "Fotoğraflarla Türkiye" gibi yayınlar için fotoğraf çekmekle görevlendirilir.

Perschy, tüm Türkiye'yi karış karış gezer. Yeni iktidarın merkezi Ankara'da teknik ressamlar ve ticaret okulu öğrencileri, Türk ulusunun egemenliğine sadık gençlik, devrimi yaşayan canlı İstanbul, aynı zamanda da arkeolojik açıdan görülmeye değer yerler, arkaik manzaralar, kültürel çekim merkezleri, balıkçılar ve köylüler vs. Perschy’e konu olur.

Avusturyalı sanatçının fotoğrafları milyonlarca kez broşürlerde, takvimlerde, kartpostallarda ve pulların üstünde yer alarak, yayılır. Perschy'i bu arada, Türkiye'de evlenir ve bu evlilikten bugünkü ismiyle Astrid von Schell adında bir kızı olur.



Halen Antalya'da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşamını sürdüren Astrid von Schell, babasının kendisine miras olarak bıraktığı 1714 adet negatif ve 1293 adet basılmış fotoğrafı, İstanbul Modern Sanat Müzesi’ne bağışlayarak günümüzdeki "Modern Türkiye Fotoğraf Sergisi" için ilk adımı da atmış oldu.