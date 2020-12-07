Modern 'radyo tiyatrosu' günleri: Yönetmen Seren Yüce'nin yedi bölümlük podcast dizisi Denge'm yayında

T24 Kültür Sanat

Radyo günlerinin 'Radyo Tiyatrosu' ve 'Arkası Yarın' gibi unutulmaz projeleri, güncel diziler ve podcast kayıtlarıyla tekrar gündemde. Yönetmen Seren Yüce'nin ilk podcast dizisi "Denge'm" yayına girdi. Yedi bölümlük bilim kurgu dizide umudunu kaybeden Hazım isimli bir matematikçi, kafasına yerleştirilen çiple ilişki yaşıyor ve zamanla çipten gelen sese âşık oluyor.

Yönettiği Çoğunluk ve Rüzgârda Salınan Nilüfer filmleri ve Türkiye'nin ilk internet dizisi Masum ile büyük ilgi gören ve ulusal / uluslararası ödüller kazanan Seren Yüce, neden podcast dizisi yaptığını T24'e "Denemek istedim. Görüntü olmadan sadece sesle bir hikâye anlatabilme fikri ilgi çekici" sözleriyle açıkladı. Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği Meleğin Düşüşü filmindeki rolüyle Altın Portakal'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan; tiyatro, sinema ve dizi film sektöründe çok sayıda önemli projede rol alan, son olarak Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i ile Netflix dizisi Bir Başkadır'da izleyici karşısına çıkan oyuncu Tülin Özen, 'Denge'm' ile ikinci kez podcast dizisinde rol üstleniyor. Özen, podcast dünyasının kendisi için en çekici yönünü "sansürsüz ve görüntü manipülasyonundan uzak olması" olarak tarif ediyor.

Seren Yüce

23. Uluslararası Ankara Film Festivali'nden 'En İyi Erkek Oyuncu', 16. Altın Koza Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülü kazanan, çok sayıda tiyatro, film ve dizi filmde rol alan Osman Sonant, 'Denge'm'in başrolündeki Hazım karakterini seslendiriyor.

Yönetmenliğinin yanı sıra senaryosunu da Seren Yüce'nin yazdığı dizide, seslendirmeleri yapan diğer oyuncular arasında Yasemin Çonka, Tülay Günal, Esme Madra ve Cem Zeynel Kılıç yer alıyor.

Yapımını "Fularsız Entellik" ve "Nevşin Mengü ile Trend Topic" podcastlerini yayınlayan Podbee Media'nın üstlendiği ve Türkiye'de yapılan ikinci kurmaca podcast dizisi olan "Denge'm", Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer platformlarında yayınlandı.

İşte Denge'm dizisinin ilk fragmanı:

Seren Yüce: Sadece sesle hikâye anlatabilme fikri ilgi çekici

Seren Yüce, T24'ün neden podcast alanında ürün çıkarmayı tercih ettiği sorusuna "Denemek istedim" yanıtını verdi. Yüce, şöyle devam etti:

"Görüntü olmadan sadece sesle bir hikâye anlatabilme fikri ilgi çekici. Bu şekilde yazmak biraz daha yazılı anlatıma yakın hissettiriyor. Görüntüye bağlı kalmamak, fikri anlatmak için yeni ve oldukça geniş bir alan açıyor. Sadece sesle belirlenen, soyut bir dünya yaratılmış oluyor. Bu da belki dinleyiciyi görsel alandaki bir anlatıdan daha serbest bırakıyor. Batı'da sayısız örneği olmasına karşın bizde oldukça yeni bir dramatik alan. Bu serbestlik içinde fikir yürütmek heyecanlı."

Osman Sonant

Osman Sonant: Hazım, bir modernzede

Dizinin ana karakteri Hazım'ı seslendiren Osman Sonant, Hazım'ın "Denge'm" dizisinde neler yaşadığı sorusunu şöyle yanıtladı:

"Hazım değişime kendince karşı koymuş, kendi oluşturduğu kalıplar içinde sıkışmış, hayat mücadelesinde geride kalmış, cesaretini ve iyi insan potansiyelini ve parlak geleceğini öfkeye kurban etmiş, bundan kurtulmak için hâlâ elindeki tek değerli şey olan umuda sarılmış ve teknolojinin nimeti bir uygulama ile mevcut bilincini ek bir bilinç ile eğitebilme şansını yakalamaya çalışan bir modernzede."

Tülin Özen: Dinleyicinin zekâsını ve hayal gücünü kullanmasını teşvik ediyor

"Denge'm" dizisinden önce Türkiye'nin ilk podcast dizisi "Karanlık Bölge"de oynayan Tülin Özen, T24'ün "Sizi tiyatro, dizi ve sinema filmlerinden biliyoruz, ama bir süredir podcast alanında ürünler veriyorsunuz. Bu alanı sizin için çekici kılan ne" sorusuna şu cevabı verdi:

"Sansürsüz ve görüntü fazlalığından ve manipülasyonundan uzak olması en çekici tarafı... Dinleyicinin zekâsına ve hayal gücüne saygı duyması ve kullanmasını teşvik etmesi bence çok kıymetli başka bir tarafı. Prodüksiyon koşullarını düşünmeden hikâyeler oluşturtabilmesi, senaryo yazan insanlara böyle bir fırsat sunması, bizlere de böyle işler içinde oynama ve bulunma şansı yaratması da eğlenceli tarafı."