“Modern İpek Yolu” Çin Milli Günü'nde tanıtıldı

İstanbul, (DHA) - KIRMIZI Kedi Yayınevi ve CRI-Çin Uluslarararası Radyosu’nun işbirliğiyle üç ayda bir yayımlanacak olan Çin kültürü dergisi “Modern İpek Yolu”nun Eylül-Aralık tarihli ilk sayısı çıktı.

Haluk Hepkon’un sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü olduğu “Modern İpek Yolu”nun yayın yönetmenliğini Tunca Arslan üstleniyor. Derginin yayın kurulunda; Enis Batur, Xia Yongmin, Prof. Dr. İsenbike Togan, E. Tümamiral Cem Gürdeniz, Tang Jiankun, Ma Yuyao, Kamil Erdoğdu, Altay Atlı bulunuyor. Derginin editörlüklerini ise Burcu Aktaş, Burak Kuru ve Derviş Şentekin yapıyor.

Derginin tanıtımı Çırağan\'da yapıldı

Derginin tanıtımı, geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul Çırağan-Kempinski Otel’de düzenlenen “Çin Milli Günü” resepsiyonunda gerçekleşti. Resepsiyona; Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Qian Bo ve eşi, Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, dergi yayın kurulu ve editörleri başta olmak üzere davetliler katılım sağladı.

Çin gerçeğinin ayrıntıları

Asya kıtasının iki ucunda yer alan iki ülke halkları arasındaki dostluk zincirinde yeni bir halka niteliğindeki dergi; derin Çin kültürünü ve günümüzdeki Çin gerçeğinin ayrıntılarını, kültür, sanat, yaşam, spor ve siyasete dair yorum ve haberlerle ele almayı amaçlıyor.

21.yüzyılı çok derinden etkileyecek yeni İpek Yolu projesini ve güzergahta yer alan ülkelerin kültürlerini Türkiye-Çin eksenli bakış açısıyla yansıtacak olan 160 sayfalık derginin ilk sayısı, zengin bir içeriğe sahip.

Dergide neler var?

İlk sayısının kapağında “Çin’in Bir Gününde Dört Mevsim” başlığıyla yeryüzünün en ilginç dağı olan Wulingyuan’ı tanıtan “Modern İpek Yolu”nda öne çıkan diğer yazılar şöyle:

“Türkiye-Çin İlişkileri Kritik Virajı Döndü - Kamil Erdoğdu, Arakan Krizi ve Bir Kuşak Bir Yol - Cem Gürdeniz, İpek Yolu’nda Sesler, Görüntüler, İnsanlar - Coşkun Aral, Deniz İpek Yolu’nda Türkiye - Cem Gürdeniz, Kök Türkler ve Çin’de Tang Hanedanlığı - İsenbike Togan, Sanat Algınızı Değiştirecek 10 Çinli Sanatçı - Bedia Ceylan Güzelce, Beijing’de Dans ve Beden Dili - Gülsen Yüksel, Vartan İhmalyan’ın Anılarındaki Pekin Radyosu - Tunca Arslan, Doğu ve Orta Asya Zodyağı - İsenbike Togan, Çin Mutfağına Yeniden Bakış - Anna Maria Beylunioğlu, Yeri ve Göğü Birleştirmek - Cenk Özkömür, Yasak Kent İçindeki En Gizemli Yer: Türk Hamamı - Emre Demir, Çin Seddi ve Kitaplar - Jorge Luis Borges, Ortak Gelecek Projesi ve Suriyeli Çocuklar - Ma Yuyao, Çin’de Anne Figürü - Julia Kristeva, Çin, Futbolda Ne Amaçlıyor? - Altay Atlı, Kuzey Çin’de Buz Gibi Kara Film - Tunca Arslan\"

(Fotoğraflı)