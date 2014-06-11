T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Modern dans gösterisi, Biz seyirciyle buluşuyor

Dansçıların 'taşkınlık anları arasında gezinerek cem oldukları' gösteri, Cuma günü ilk gösterimini yapacak

11 Haziran 2014 18:35

Biz isimli dans gösterisi 13-14 Haziran tarihlerinde Moda sahnesinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Modern dans gösterisinde erkek dansçılar, bir yanda fiziksel teması kaybetmedikleri üçlü hareket formları, diğer yanda bir başlarına kaldıkları taşkınlık anları arasında gezinerek cem oluyorlar.

Cem Yıldız, bilgisayar ortamında canlı olarak çoğalttığı ve dönüştürdüğü vokali ve bağlamasıyla dans gösterisinin müziklerini üstleniyor. Dansçılar, Bedenleri ve bellekleri üzerinde çalışıp, bizi neyin birlediğini ve harekete geçirdiğine dair keşfe dalıyorlar.

ETİKETLER

dansgösterimodern dansbizdans gösterisisanat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24