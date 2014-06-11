Modern dans gösterisi, Biz seyirciyle buluşuyor

Biz isimli dans gösterisi 13-14 Haziran tarihlerinde Moda sahnesinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Modern dans gösterisinde erkek dansçılar, bir yanda fiziksel teması kaybetmedikleri üçlü hareket formları, diğer yanda bir başlarına kaldıkları taşkınlık anları arasında gezinerek cem oluyorlar.

Cem Yıldız, bilgisayar ortamında canlı olarak çoğalttığı ve dönüştürdüğü vokali ve bağlamasıyla dans gösterisinin müziklerini üstleniyor. Dansçılar, Bedenleri ve bellekleri üzerinde çalışıp, bizi neyin birlediğini ve harekete geçirdiğine dair keşfe dalıyorlar.