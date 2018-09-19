Modern bir peri masalı: Karısıyla tanıştığı gün şeftali fidanı dikti, dokuz yıl sonra oğulları ilk meyveyi yedi

ABD'nin Vermont eyaletinde 'Bir gün bu ağaçtan şeftali yiyeceğiz" diyerek karısıyla tanıştığı gün bir fidan alıp diken adamın oğulları, dokuz yıl sonra bu şeftali ağacının ilk meyvesini yedi.

Hayalini gerçekleştiren adamın hikayesi, sosyal medyada "modern bir peri masalı" olarak viral oldu.

Şimdi 30 yaşında olan Rhys O'Neill'ın sosyal paylaşım sitesi Reddit'te paylaştığı hikayesi, 100 binden fazla beğeni aldı.

'Niyetimin ciddi olduğunu göstermek istedim'

O'Neill, üniversitede karısı Lindsy ile tanıştığı gün 21 yaşındaydı.

Buluşmaya giderken Lindsy'yi nasıl etkileyeceğini bilmiyordu. Niyetinin ciddi olduğunu göstermek için bir şeftali fidanı aldı, "Bir gün bu ağacın meyvesini yiyeceğiz" dedi.

Rhys O'Neill, fidanı annesinin evinin bahçesine dikti.

Beş yıl farklı yerlerde yaşayan çift, bir süre sonra bu eve taşındı. Çiftin şimdi iki çocukları var.

Ağaç bu yaz ilk meyvesini verdi ve 19 aylık oğulları şeftaliyi kendi elleriyle koparıp tadına baktı.

O'Neill, "Ağacın varlığını tamamen unutmuştum. Ne suladık, ne de budadık. Vermont'un sert kışlarına rağmen büyüdü ve meyve verdi. Demek ki birbirimiz için yaratılmışız" dedi.

Çiftin 3 ay önce bir kızları oldu.

O'Neill, şimdi uykusuz geceler geçirmelerine rağmen, ağacın kendilerine hep iyi şeyleri hatırlattığını söylüyor.