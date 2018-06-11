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Bilim / Teknoloji

Model uydu yarışmasında dünya ikincisi oldular

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen model uydu yarışmasında dünya ikincisi oldu

11 Haziran 2018 17:09

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay Takımı, Amerika Birleşik Devletleri\'nde düzenlenen model uydu yarışmasında dünya ikincisi oldu.
Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, 8-10 Haziran tarihleri arasında ABD\'nin Teksas eyaletinde gerçekleşen Amerikan Uzay Bilimledi Derneği ve Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü\'nün organize ettiği, model uydu yarışmasına katıldı. Dünyanın birçok ülkesinden üniversite takımlarının başvurduğu, ancak yapılan seçmelerde 40 üniversite takımının davet edildiği yarışmada Türkiye\'yi temsil eden BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, başarısıyla finale yükseldi. Grizu-263 Uzay Takımı, NASA mühendislerince oluşan jürinin verdiği 100 üzerinden 98.90 puanla Manchester Üniversitesi\'nin ardından dünya ikincisi oldu. Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü, Türkiye ve üniversiteleri adına büyük başarıya imza atan öğrencileri yayınladığı mesajla tebrik etti.

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