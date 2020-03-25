Model Heidi Klum'un Koronavirüs testinin sonucu belli oldu

Tom Kaulitz'in ardından model Heidi Klum'un da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin sonucu açıklandı. Klum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile test sonucunun negatif çıktığını belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Klum, Koronavirüs test sonucunun negatif çıktığını açıkladı. Çimlere yatarken çekilen karesini yayınlayan Heidi Klum, paylaşımına, "Evde 14. gün... Covid-19 negatif" düştü.

Klum, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan Koronavirüs'ten korunmak için takipçilerine kendilerini evde karantinaya almaları gerektiğini vurguladı. Klum, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem kendisinin hem de eşi Tom Kaulitz'in Koronavirüs testi yaptırdığını duyurmuştu.