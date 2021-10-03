Model Emily Ratajkowski: Blurred Lines klibinde şarkıcı Robin Thicke'in cinsel tacizine uğradım

Model Emily Ratajkowski, şarkıcı Robin Thicke'in "Blurred Lines" klibinde kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Emily Ratajkowski, 2013 yılında üç modelle birlikte Robin Thicke, T.I. ve Pharell Williams'ın klibinde oynamıştı. Klip yayınlandığında ilk versiyonu YouTube hizmet şartlarını ihlal ettiği için engellenmişti.

Model Ratajkowski yeni çıkacak "My Body" (Benim Bedenim) isimli kitapta Blurred Lines klip çekiminde yaşadıklarını anlattı. Ratajkowski, set ekibinin çoğunun kadınlardan oluştuğunu ve "keyifli" olduğunu söyledi ancak Thicke ile baş başa kaldığında durumun değiştiğini belirtti. Thicke'in o sırada "hafif sarhoş" olduğunu söyleyen model, "Birden çıplak memelerimi elledi" dedi ve şöyle devam etti: "Şapşal bir şekilde gülümsedi ve geriye doğru sendeledi. Başımı sete doğru çevirdiğimde yönetmen Diane Mortel bana 'İyi misin?' diye sordu."

Ratajkowski, o an tepki vermediğini ancak kötü hissettiğini söyledi.

Blurred Lines şarkısı, cinsiyetçi ve kadın düşmanı bir mesaj verdiği, tecavüz kültürünü beslediği gerekçesiyle tepki çekmişti.