'Model BM Konferansı' Maltepe Üniversitesi'nde başlıyor

İSTANBUL, (DHA)-EĞİTİM amaçlı, akademik nitelikli bir Birleşmiş Milletler (BM) simülasyonu olan MUN (Model United Nations) Model Birleşmiş Milletler, dünya gençliğinin daha donanımlı yetişmesi; tartışan, soruşturan ve öğrenen nesiller yetiştirebilme vizyonu kapsamında çeşitli konferanslarda gençleri bir araya getiriyor.

Maltepe Üniversitesi\'nin ev sahipliğinde Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi MUN (Model United Nations) Kulübü tarafından bu yıl 7\'inci kez Model Birleşmiş Milletler Konferansı 15-18 Ocak 2018 günleri arasında, Maltepe Üniversitesi Kültür Merkezi\'nde (Marmara Eğitim Köyü) düzenlenecek.

500 LİSE ÖĞRENCİSİ KATILACAK

Türkiye genelinde çok sayıda okuldan 500 lise öğrencisinin katılacağıModel Birleşmiş Milletler Konferansında, “Molotov-Ribbentrop Müzakereleri”, “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi”, “Birleşmiş Milletler Filistin Özel Komitesi” gibi başlıklarla oluşturulacak komiteler bu sorunlara çözüm önerileri getirerek, tasarılar hazırlayacak.

HER ÖĞRENCİ BİR ÜLKEYİ TEMSİL EDECEK

15 Ocak 2018 Pazartesi günü Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü yerleşkesi Dr. Reşit Galip Konferans Salonu\'nda yapılacak açılış töreniyle başlayacak ve üç gün sürecek olan Model Birleşmiş Milletler Konferansı\'nda her öğrenci kendisine önceden verilen bir ülkeyi temsil edecek. Öğrenciler, oturumlar sırasında gerçek birer Birleşmiş Milletler delegesi gibi hareket edecek. Oturumların sonunda her komite, ele aldığı konuyla ilgili bir çözüm önergesi hazırlayacak.

Model Birleşmiş Milletler konferansları uzun yıllardır pek çok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de düzenleniyor.

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