Model Ashley Graham: Flört ettiğim erkeklerle çok kısa sürede yatağa girdiğim için hata yaptım

Büyük beden model olarak adını duyuran Ashley Graham 10 yıldır birlikte olduğu kocasıyla tanışıncaya kadar yıpratıcı ilişkiler yaşadığını belirterek "Flört ettiğim erkeklerle çok kısa sürede yatağa girdiğim için böyle olduğunu düşünüyorum" dedi.

Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow'un Goop adlı internet sitesine konuk olan Graham, Başına gelenler yüzünden annesinin kendisine "ya kiliseye gidersin ya da rehabilitasyon merkezine" dediğini anlatan Graham "Bir alkolik olmadığımı düşündüm. Bu yüzden de rehabilitasyona girmek yerine kiliseye gitmeyi tercih ettim" diye konuştu.

“Yaşadığı bu kötü tecrübelerin ardından evleninceye kadar kimseyle cinsel anlamda birlikte olmamaya karar verdiğini” anlatan Graham şu an evli olduğu Justin Ervin ile de o dönemde tanıştığını söyledi.

Başlarda eşinin de tıpkı eski sevgilileri gibi "ucuz" bir adam olduğunu düşündüğünü ifade eden Graham, bu konuda yanılma hikâyesini "Tanıştıktan ve görüşmeye başladıktan bir ay sonra Justin bana kendine bir eş aradığını söyledi. Daha sonra da evlenmeye karar verdik "diye anlattı. Ashley Graham, Justin Ervin"in "evleninceye kadar kimseyle birlikte olmama" kuralını yıkmadığını da sözlerine ekledi.

Graham'ın bu sözleri üzerine Gwyneth Paltrow "Sana söylemem gerekiyor ki Oprah ile yaptığım yayından beri ilk kez ağlıyorum" dedi ve gözyaşı döktü.