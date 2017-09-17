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Modanın yıldızı aranıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - MODA sektörünün önde gelen isimlerinden Raşit Bağzıbağlı ile mankenler Gül Gölge Saygı ve Özge Ulusoy, “Modanın Yıldızı Sensin” yarışması için jüri koltuğuna oturdu

17 Eylül 2017 17:51

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - MODA sektörünün önde gelen isimlerinden Raşit Bağzıbağlı ile mankenler Gül Gölge Saygı ve Özge Ulusoy, “Modanın Yıldızı Sensin” yarışması için jüri koltuğuna oturdu.
Ankara Gordion AVM’nin ev sahipliğinde düzenlenen yarışmada, moda tasarımı alanına ilgi duyan, moda eğitimi alan veya hobi olarak ilgilenenler tasarımlarını jürinin beğenisine sunacak. Raşit Bağzıbağlı ile mankenler Gül Gölge Saygı ve Özge Ulusoy’un jüriliğini üstleneceği yarışmaya katılım için 29 Eylül son başvuru tarihi olarak belirlenirken, seçilecek 3 finalist toplam değeri 30 bin TL’yi aşan ödülleri kazanma şansı yakalayacak. Yarışmanın birincisi aynı zamanda Raşit Bağzıbağlı’nın atölyesinde 1 ay staj yapma fırsatı bulacak.

(FOTOĞRAF)

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