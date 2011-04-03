'Moda'nın yeşil siluetine saplanmış bir hançer'

T24 - Temelinin atıldığı günden beri tartışma yaratan Kadıköy sahil şeridindeki otel tepki çekmeye devam ediyor... Kadıköylüler ve mimarlar binanın tarihi silueti bozduğunu belirtiyor.

Kadıköy sahil şeridinde yer alan ve yapımı sırasında tepkilere neden otele, mimarlar ve Kadıköylüler silueti bozduğu gerekçesiyle tepkili. Kadıköy’ün siluetini değiştiren bina yapımı sırasında da “Moda Sahiline Hançere Hayır” protestolarına neden olmuş ancak tepkilere rağmen tamamlanmıştı. Corner Otel olarak işletilmesi planlanan ancak Hilton Double Tree Otel olarak hizmete giren binayla ilgili olarak Moda Sahiline Hançer-İmar Yağması Dev Corner Otele Hayır Platformu Sözcüsü mimar Reşit Karahan şöyle konuştu:

“2008 sonunda Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu (TURÇEK) bünyesinde bir platform kurduk. İki aşamalı bir çalışma yürüttük. Öncelikle kamuoyunu bilgilendirdik, sivil toplum örgütleriyle görüşüldü, parlamentoya, belediyeye taşıdık. Çok sayıda yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi. 2009’da 10 bin üzerinde imza topladık.

Hukuk mücadelesi yürüttük. Bu bina bir ucubedir, bir kent suçudur. Çevresi tamamıyla altı kat yüksekliktir. Rüzgârı kesiyor, silueti bozuyor, yöredeki binaların görüntü ve değer kaybı cabası. Deprem riski olarak çok ciddi bir yanı var, ulaşımı katledecek, getireceği çok büyük zararlar bulunuyor.”

Kadıköy sahilindeki bina semt sakinlerinin büyük tepkisini çekiyor. Bina için daha önce 10 bin adet imza toplanmıştı. Mimarlar da binayı eleştiriyor.

İstanbul’a gözlerimi kapamak istiyorum

MİMAR BEHRUZ ÇİNİCİ: “Bina, Moda’nın o kendine has yeşil falezli siluetinin bağrına saplanmış bir hançer. İstanbul’da buna benzer o kadar çok örnek var ki. Bundan 79 yıl önce Kadıköy Acıbadem’de doğmuş biri olarak İstanbul’a bakmak değil gözlerimi kapamak istiyorum.”

‘Korkunç bir şey’

MİMAR SİNAN GENİM: “Mimari açıdan korkunç bir şey. Yapılacak bir iş değil. Zamanında itiraz edilmemiş, dava açılmamış. Silueti çok kötü etkiliyor. Kütlesi kötü, cephesi kötü, arkasındaki iskânın canına okumuş vaziyette. Elbette ki İstanbul’da yüksek bina yapılacak ama yapılacak yeri var, olacak şey değil ki. Kadıköy’ün o noktası İstanbul’un en eski siluetlerinden birisi. Bu işin en kötü öncülüğünü de devlet yapıyor. O bölgedeki ilk yüksek bloklar Siyami Ersek Hastanesi ile Acıbadem’deki Telekom binası. Sen devlet olarak bu işi yaparsan kimseyi tutamazsın. Yerel seçimlerdeki adaylığım sırasında da binayı gündeme getirmiştim. Kadıköylüler, yıkılmasını istemişti. Ben de, ‘Kamulaştırıp yıkarım ama bedelini de Kadıköylülerden alırım’ dedim.”



