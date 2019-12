Modanın dâhisi Tom Ford sırtını terzilere yasladı

Gucci'den ayrıldığında, moda dünyası karalar bağlamıştı. Neyse ki ayrılık uzun sürmedi. Modanın dâhi çocuğu Tom Ford, modanın son yıllarda aldığı şekle başkaldıran, son derece gelenekçi bir erkek giyim markasıyla sahalara geri döndü. Yıllar yılı hazır giyime hizmet veren Ford ne yapıyordu peki? Tom Ford manifestosu şöyle başlıyordu: "Stilin sürekli yenilenmesi gerektiği, yanlış bir düşüncedir. Kişisel tarz gücünü, modanın aksine, süreklilikten alır. Hayatınız boyunca dönüp dönüp yeniden giydiğiniz kıyafetleri düşünün. Büyük ihtimalle benzer tarzları tekrar edip duruyorsunuz. Belki tek renk giyinmeyi seviyor, belki de iddialı renkler denemekten hoşlanıyorsunuz. Belki özel dikim ceketler giyiyor, belki kaşmir kazaklar içinde rahat ediyorsunuz.Çoğu erkeğin stilini, ufak tefek detaylar belirler. Ama bu detaylar, çevresine kendisiyle ilgili çok önemli mesajlar gönderir. Benim koleksiyonumun çıkış noktası da işte, stile bu kişisel yaklaşım." Lüks giyime yeni bir soluk getiren ve birkaç yıldır erkek modasının en çok konuşulan markalarından biri haline gelen Tom Ford erkek koleksiyonu, nihayet Türkiye'de de, Harvey Nichols mağazalarında satılmaya başlandı. Yeni bir soluk dememize bakmayın; kendisinin de söylediği gibi en büyük hedefi, erkek giyiminin kişisel stille örtüştüğü günlere dönmek; Tyler Brûle'nin de birkaç ay önceki Monocle dergisinde yükselişini öngördüğü gibi, geçmişin 'zanaatlarını' ve değerlerini günümüze taşımak.Modern ama maskülenTakım elbise ağırlıklı, siyah ve grinin hâkim olduğu koleksiyonda bol bol gömlek çeşidi, kokteyl ceketleri ve smokinler var. Renklendirme ise, çok çeşitli aksesuarlarla yapılıyor. Yaz sezonunda koleksiyona açık renkler ve mayolar da eklenecek.Tom Ford yetkilileri, kıyafetlerin en önemli özelliğinin takım elbise ve ceketlerin kalıpları olduğunu söylüyor; "Çok modern, vücudu saran, omuzları ve göğsü ön plana çıkaran, son derece maskülen bir silüete sahip. Deneyen müşteriler aynanın karşısında kendilerini gördüklerinde şaşırıyor," diyorlar.Bu bağlamda Tom Ford erkeğini şehirli, kültürlü ve kendini iyi tanıyan biri olarak tanımlamak mümkün. Marka yetkililerinin deyimiyle bu erkekler, güzel kesimli, modern kalıplı kıyafetler giymekten hoşlanan; kaliteye ve orjinalliğe önem veren kişiler.Kısa ceket giymeyin, botoksu abartmayın!Tom Ford, stilin tekrarlanan kişisel tercihlerle, zaman içinde ortaya çıktığını söylüyor. En önemli püf noktasının ise tutarlılık olduğunun altını çiziyor. Kendi stil sırları ve nasihatları mı? Onları da GQ dergisine açıklıyor:1.Takım elbise giyerken klasik olmaya çalışın. Klasik bir kesimi olan, omuzlarınızı güçlü ve geniş gösteren, belinize oturan ve bacaklarınızı uzun gösteren takımları tercih edin. Fazla risk almayın.2.Başkasıyla beraberken aklınızda başka şeyler olmamasına dikkat edin. Anı hissedebilecek kadar kendine güvenenler, çok çekicidirler. İyi bir dinleyici, her zaman istediğini elde eder.3.Farklı desenleri bir arada giyeceğiniz zaman fazla düşünmeyin. İçinizden geldiği gibi karıştırın.4.Kısa takım elbise ceketi trendinden nefret ediyorum. Bir erkeğin poposu ceketinin altından göründüğünde kadın hosteslere benziyor. Ve bu hiç de seksi değil.5.İş takılara geldiği zaman küçük ve sade bilezikleri tercih ederim. Cary Grant saatinin yanına her zaman sade bir altın bilezik takar ve çok şık dururdu.6.Fazla abartmadıkça biraz botoksun zararı olmaz. Kaşların ortasına yapılan enjeksiyon ile daha cana yakın ve daha yumuşak bir görünüme sahip olabilirsiniz.7.Nasıl ki kadınlar topuklu ayakkabıyla dışarı çıkmadan önce onlarla rahat yürümeyi öğreniyorlarsa, erkeklerin de aynı şeyi takım elbiseler için yapmaları gerekiyor.8.Bakım için kulaklarınızı temizlemeniz, saçlarınızı tarayıp cildinize dikkat etmeniz yeterli. Ben her sabah gözlerime buz koyuyorum ve bolca krem kullanıyorum.Bir takım elbisenin kesimi ve dikimi yedi hafta sürüyorFord, erkek modasının son yıllarda çok standartlaşmasından yakınıyor; "Her sezon belli renkler, kesimler ve ayakkabılar gündeme geliyor. Lüks erkek giyiminin tarihi ise bu aynılaşmayı reddeder" diyor. Eskiden erkeklerin kıyafetlerini özel terzilere yaptırdığını söyleyen Ford, kendi tasarımlarını da İngiliz ve İtalyanların terzilik geleneklerinden ilham alarak yapıyor. Mesela usta terziler, değerli malzemelerle 200 takım elbiselik kumaşı altı ayda ortaya çıkarıyor. Bir takım elbisenin kesimi ve dikimi yedi hafta sürüyor. Terziler, her bir takım elbisenin rötuşu için 19 saatllik mesai harcıyor.Cepler ve düğmeler elle dikiliyor. Her bir ayakkabının dikim süreci, 10 günü buluyor. Çanta ve valizler de elle yapılıyor.(Sabah)