Modadan masaya: İsveçli giyim markası doğada çözünen giysilerinden yemek yaptı

Geri dönüşüm trendleri giderek yayılmaya ve kendini geliştirmeye devam ediyor. En son gelişme ise geri dönüştürecek çöpü kalmayan İsveç’ten geldi. Spor giyim markası Houdini, giysilerinin doğallığını kanıtlamak için onları yemeğe dönüştürdü.

Houdini kendini sürdürülebilir olarak tanımlayan markalardan biri. Eskimiş giysilerinizi markanın mağazalarına geri iade edip, tamir ettirebiliyorsunuz. Ama Houdini’nin yeni ürünleri, geri dönüşümü “ileri” taşıyor.

Yeşilist’te yer alan habere göre, ileri dönüşüm atılacak durumda olan ürünlerden yeni ve çevreye duyarlı eşyalar elde edilmesini sağlayan bir sürdürülebilirlik kavramı. Kırılmış eşyalarınızdan, eski kıyafetlerinize her kullanmadığınız eşyayı tekrardan hayata geçirebiliyor ve doğaya verilen zararı önemli ölçüde azaltıyorsunuz.

Bunu sağlamak için 7 yıldır çalışmalarını sürdüren Houdini giysilerini sadece biyoçözünür malzemelerden üretmiş. Bu giysiler ise daha sonra kompost kutularına yerleştirilip, doğada çözünmesi sağlanıyor. 6 ay sonra giysiler tamamen çözündükten sonra siyah altın olarak tabir edilen kompost ile sebze ve baharatların yetişmesi sağlanıyor. Bu sebzeler ve baharatlar ile de dünyaca ünlü şeflerden Sebestian Thureson dünyada ilk defa spor giysilerinden üretilen yemekleri hazırlamış.

Houdini’nin CEO’su Eva Karlsson, ilk başladıkları zamandan bugüne bakış açılarının hiç değişmediğini belirtiyor. Karlsson Houdini’nin spor yapanların doğa ile olan ilişkisini geliştirmek istediklerini bunun için de “döngüyü” kapatacak bir ürün tasarladıklarını söylüyor.

Karlsson’un bahsettiği döngü, yeni bir ekonomik kavram olan döngüsel ekonomiye bir gönderme. Döngüsel ekonomide üretime giren her bir hammadde doğaya olan etkisi en aza indirilecek şekilde tekrar kullanılır. Burada Houdini’nin ürünleri döngüsel ekonominin biyolojik döngüsü içerisinde bir ham maddeden (biyoçözünür kumaş) başka bir ham madde için kaynağa (kompost) dönüştüğü için döngüyü kapatmış sayılıyor.