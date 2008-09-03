Moda'da Ramazan'da içki dayağı



Ramazan aylarında hat safhaya çıkan 'mahalle baskısı' bu kez yüzünü İstanbul'un en sakin semtlerinden Moda'da gösterdi. Gece yarısı sokakta bira içen 17-18 yaşlarında iki genç, üç kişinin saldırısına uğradı. Olaya şahit olan gazeteci Deniz Bayramoğlu, yaşadığı dehşeti, bu öğlen yayınlanan programında canlı yayında anlattı.



Gece yarısı bir kavgaya şahit olduğunu dile getiren Bayramoğlu yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"25-30 yaşlarında 3 kişi, 17-18 yaşlarında iki çocuğa saldırıyordu. Önce bunun bir sıradan bir kavga olduğunu düşündüm. Ancak yaklaşınca döven kişilerin 'Ramazanda bira içmeye utanmıyor musunuz?' dediğini duydum. O sıra gürültüyü duyan çevre apartmandakiler balkondan polis çağırdıklarını söyleyince bu kez de onlara " Bira içmenin sonu budur" diyerek kaçmaya başladılar. Çocukların birinin durumu çok kötüydü, burnu kırılmıştı. Canlı yayında söylediğim gibi bunun organize bir olay olduğunu düşünmüyorum. Ayak takımından kişilerdi. Moda'da böyle bir şey yaşanmasından dolayı rahatsız olduğum için bunu canlı yayında iletmek istedim."





