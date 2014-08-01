Moda'da otoparka karşı yeşil alan nöbeti sürüyor

Kadıköy Moda’da yeşil alan ve afet toplanma merkezi olan alana otopark yapılmasını engellemek için semt sakinlerinin başlattığı nöbet devam ediyor. Alanın zeminine parke döşeme izni veren Kadıköy Belediyesi "İzin sehven verildi" açıklaması yaptı.

Al Jazeera'den Umay Aktaş Salman'ın haberine göre, Moda Caferağa Mahallesi Şair Nefi Sokak’taki yaklaşık 11 bin metrekarelik parsel, 2004’te İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi tarafından ‘deprem toplanma alanı’ olarak belirlendi.



2012 yılında alanın bir kısmının ağaçlara zarar verilmemesi şartıyla otopark olarak kullanılmasına izin verildi. Alanın bir kısmı otopark, bir kısmı ise yeşil alan. Bu yeşil alanın 75 metrekarelik bölümüne, Gezi eylemlerinden sonra kurulan mahalle forumlarından olan Caferağa Dayanışması tarafından dört ay önce bostan yapıldı. Adına da 'Gezi Bostanı' dendi.

Şimdi bu yeşil alanın 600 metrekarelik alanında da otopark yapılmak isteniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden araziyi 2006'da kiralayan Hıdır Poyraz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) işyeri açma ruhsatı aldı. Kadıköy Belediyesi'nden de zemine parka taşı döşemek için onay aldı. Poyraz, buraya 17 araçlık bir otopark kurmak istiyor.

Afet toplanma alanı, cami ve otoparktan itibaren ön taraftaki yeşil alana kadar uzanıyor. Yeni otopark eski otoparkın bitişiğine yapılmak isteniyor.

Vatandaşların direnişi dozerleri durdurdu

Dün sabah otoparkla ilgili zemin çalışması yapmak için dozer yeşil alana girdi. Mahalle sakinleri duruma tepki göstererek dozeri durdurdu. Caferağa Dayanışması'ndan vatandaşlar ve semt sakinleri yeşil alanları ve tek ‘deprem toplanma merkezleri’ için nöbete başladı.



Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Gezi Bostanı’na gelerek semt sakinleriyle konuştu. Ardından akşam saatlerinde yapılan foruma yaklaşık 200 kişi katıldı. Gece çadırlarda yaklaşık 20 kişi nöbete kaldı.

'Afet olduğunda insanlar, arabaların arasına mı toplanacak?'

Bu sabah mahalleli tarafından yeşil alana 10 tane da kiraz ağacı dikildi.

Bu sabah ise Kadıköy Belediyesi tarafından yollanan 10 kiraz ağacı semt sakinleri tarafından alana dikildi. Caferağa Dayanışması’ndan Melis Özbakır, buranın dolgu olmayan tek yeşil alanı ve en önemlisi afet toplanma yeri olduğunu vurgulayarak, "İnsanlar bir afet olduğunda arabaların arasında mı toplanacak?" diye soruyor.

'Emniyetle geldiğimde direnecek misiniz?'

Özbakır, Kadıköy’de çeşitli yerlerde açılacak masalarla imza kampanyasına devam ettiklerini belirterek perşembe günü yaşananları şu sözlerle anlattı: "Araziyi kiralayan kişi dün geldi. Tartışma yaşandı. Elinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınan işyeri ruhsatı, Kadıköy Belediyesi’nin de onayı vardı. Bu kişi, ‘emniyetle de geldiğimde direnecek misiniz?’ dedi. Otoparktan vazgeçilinceye kadar nöbet tutmaya devam edilecek."

'Sehven zemin onayı verdik'

Kadıköy Belediye Başkanı Aykut Nuhoğlu ise ruhsat verme yetkisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunu, kendilerinin ruhsat vermediğini söylüyor. Nuhoğlu, kendi belediyeleri tarafından verilen zemin çalışma onayının da 'sehven' verildiğini söylüyor.



Nuhoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de durumu görüştüklerini belirterek şöyle konuştu: "Orası afet toplanma alanı. Arka tarafı yediemin otoparkı olarak kullanılıyor, ön tarafı tamamen yeşil alan. Şimdi otopark yapılacağı söylenen yerde 600 metrekarelik bir alan, küçük bir yer. 17 araçlık bir otoparka ihtiyaç yok. Mahallede yaşayanlar otopark istemiyor, onların düşünceleri önemli. Halkın isteklerine Büyükşehir Belediyesi’nin duyarsız kalacağını düşünmüyorum. Fen İşleri Müdürümüz Büyükşehir’deki arkadaşlarla görüştü, olumsuz değiller. Ruhsatın iptal edilmesini bekliyorum."