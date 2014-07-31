Kadıköy Moda'da yıkıma karşı çadır kuruldu

Gezi'den sonra kurulan mahalle forumlarından Caferağa Dayanışması, Kadıköy Moda'da otopark yapılmak istenen alana kurduğu bostan bu sabah dozerler tarafından yıkılmaya çalışıldı. Caferağa Dayanışması ve mahalle sakinleri ise yıkıma karşı çıkarak alanda çadır kurdu.

Elif İnce'nin Radikal'de yer alan haberinde, Kadıköy Moda’daki yeşil alanın bir kısmı “Afet Toplanma Alanı” ve Caferağa Dayanışması tarafından kurulan bostan olarak kullanıyordu.

Sabah saatlerinde alana dozerler geldi ve yapılması planlanan otopark için çalışma yapmak istedi. Mahalle sakinleri ve Caferağa Dayanışması’nın yıkıma karşı çıkması sonucu, yeşil alanda tahribat yapılamadı. Ancak mahalle sakinleri, dozerlerin tekrar geleceğinden endişe duyuyor.

"Yıkıma izin vermeyeceğiz"

Caferağa Dayanışması’nın Radikal’e yaptığı açıklama şöyle:

“Sabah 10’da “Afet Toplanma Alanı” ve bostanlarımıza dozerler geldi. Yıkıma ilk olarak komşular müdahale etti. ‘Burası afet toplanma alanı ve ayrıca burada bostanlarımız var’ dediler. Elimizde bu yıkımı onamayan bir karar da olduğunu söyledik. Mahallelinin mücadelesi sonucu tahribat yapamadan geri gittiler. Tekrar gelme ihtimallerine karşı, Caferağa Dayanışması olarak çadırlarımız kurduk. Bu yıkıma karşı geleceğimizi duyurmak istiyoruz. Ayrıca bir imza kampanyası da başlattık. Gün içerisinde de imza kampanyası devam edecek. Etkili bir sonuç alabilmemiz için 5 bine yakın bir imzaya ihtiyacımız var.”