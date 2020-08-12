Modacı Berra Terzioğlu'nun annesi, kızı tarafından darp edildiğini iddia etti: Beni yerlerde sürükledi, polisi aradım

Ünlü modacı Berra Terzioğlu'nun, psikolojik tedavi görürken muayeneye gidemeyince sinir krizi geçirerek annesini darp ettiği iddia edildi. Terzioğlu'nun annesi kızı tarafından darp edildiğini, yerlerde sürüklendiğini ifade ederek, "Diğer kızım beni kurtardı. Ardından kapıcıya seslendim, can güvenliğim olmadığı gerekçesiyle polisi aradım" dedi. Ümit T. kızından şikâyetçi oldu.

İddiaya göre, psikolojik tedavisi devam eden Terzioğlu, gecenin bir vakti uyuyan annesine tokat attı. Tokadın ardından şok içerisinde uyanan annenin, kızının kendisine "Kalk seni öldüreceğim" diyerek boğazına sarıldığını ifade ettiği belirtildi. Olayın şokuyla ne yapacağını şaşıran annenin diğer kızının yardımı sayesinde kendini kurtarabildiği aktarıldı. Olayın yaşandığı gece modacının, "Bugün psikolog randevum vardı ama 600 TL eksik olduğu için gidemedim, ayda dört defa gidiyorum, 2 bin TL'den fazla para nerede?" diye annesine sorduğu, annesinin bu soruya cevap veremeyince sinir krizi geçiren modacının, "Senin ölmeni istiyorum, sen hâlâ neden yaşıyorsun?" diyerek annesini darp ettiği ileri sürüldü.

"Diğer kızım beni kurtardı"

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Polis merkezine sığınarak yardım isteyen Ümit T., şunları söyledi:

"Korkudan yerimden kalkamadım. Kızım bana hakaret ve tehdit edip, evde bulunan objeleri yere fırlattı. Tekrar saldırıya geçti. Beni darp edip, yerlerde sürükledi. Kolyenin zinciriyle vurdu. Diğer kızım beni kurtardı. Ardından kapıcıya seslendim, can güvenliğim olmadığı gerekçesiyle polisi aradım."

Darp raporu aldı, şikâyetçi oldu

Darp raporu alan anne Ümit T. kızı Berra Terzioğlu'ndan şikayetçi oldu. Terzioğlu, suçlamaları kabul etmedi ve olayın anlatıldığı gibi olmadığını söyledi. Terzioğlu, annesine "Seni öldürürüm" dediğini fakat darpın karşılıklı yaşandığını, kendisinde de morluklar olduğunu, darp raporu aldığını dile getirerek, annesinden şikâyetçi oldu.