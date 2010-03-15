Moda şovunda 265 tonluk buzul

T24 -

Chanel Sonbahar/Kış sezonu için yapılan moda gösterisi için moda tasarımcısı Karl Lagerfeld, İsveç'ten 265 tonluk bir buzulu Paris'e getirtdi.Moda gösterisinden 6 gün önce 35 heykeltraş uzun bir çalışma sergileyerek buzulu şov için uygun hale getirdiler.Bu arada buzulun erimemesi için alan uzun bir süre soğutuldu.Çevreci internet sitelerinde Karl Lagerfeld ve buzul üzerindeki moda şovu büyük tepki aldı.