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Moda şovunda 265 tonluk buzul

Moda gösterisi için 265 tonluk buzulu İsveç'ten Paris'e getiren ünlü tasarımcı çevrecilerin tepkisini çekti.

15 Mart 2010 02:00

T24 - Moda gösterisi için 265 tonluk buzulu İsveç'ten Paris'e getiren ünlü tasarımcı çevrecilerin tepkisini çekti.   

                   

Chanel Sonbahar/Kış sezonu için yapılan moda gösterisi için moda tasarımcısı Karl Lagerfeld, İsveç'ten 265 tonluk bir buzulu Paris'e getirtdi.

Moda gösterisinden 6 gün önce 35 heykeltraş uzun bir çalışma sergileyerek buzulu şov için uygun hale getirdiler.

Bu arada buzulun erimemesi için alan uzun bir süre soğutuldu.



Çevreci internet sitelerinde Karl Lagerfeld ve buzul üzerindeki moda şovu büyük tepki aldı.



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