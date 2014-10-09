Moda Sahnesi'nde 2014 sezonu üç yeni oyunla açıldı

Kapılarını bir yıl önce açan ve kısa sürede Kadıköy’ün en canlı tiyatro alanlarından biri haline gelen Moda Sahnesi, 2014 sezonunu üç yeni oyunla açtı.

Radikal'de yer alan habere göre, ekip yeni sezona geçen hafta prömiyer yapan; Mert Fırat, Didem Balçın ve Volkan Yosunlu’nun rol aldığı, Kieran Lynn imzalı "Parkta Güzel Bir Gün" ile başladı. Bu akşam (9 Ekim 2014) da Fransız yazar Bernard Marie Koltes’in kaleminden çıkan, çağdaş tiyatro yazınının öne çıkan eserlerinden "Roberto Zucco"nun prömiyeri gerçekleşecek. 18 Ekim’de ise yeni çocuk oyununu "Akıllı" başlıyor.

Günümüz bireyinin politik meseleleri

Politika ile komediyi harmanlayan "Parkta Güzel Bir Gün" günümüz politik kavramlarından sınır, vatandaşlık, birey, özgürlük meselelerini tartışma konusu yapıyor. Yeşim Gökçe’nin çevirip, Kemal Aydoğan’ın yönettiği oyunda sahnede Mert Fırat, Didem Balçın ve Volkan Yosunlu var. Oyunun sahne tasarımı Bengi Günay’a, ışık tasarımı ise İrfan Varlı’ya ait.

Çökmekte olan bir uygarlığın resmi

Ezgi Coşkun Yetiş’in çevirisi ve Kemal Aydoğan’ın rejisiyle bu akşam seyirciyle ilk kez buluşacak olan "Roberto Zucco" ise Shakespeare, Çehov, Ionesco, Genet gibi tiyatro yazarlarının eserlerinin arasında ustaca gezinen bir eser. Oyun, çağımız insanının kapatılma, özgürlük yoksunluğu, suç, ahlak gibi temalarının etrafında dolaşarak "çökmekte olan bir uygarlığı" resmediyor. Sahnede İnan Ulaş Torun, Hülya Gülşen, Murat Tüzün, Ezgi Coşkun Yetiş, Deniz Elmas, Çağlar Yalçınkaya ve Onur Uysal var. Oyunun sahne tasarımı Bengi Günay’a, ışık tasarımı İrfan Varlı’ya ait.

Geçen sezondan devam

Topluluk prömiyerlerini geçen sezon yapan oyunlar "Hamlet" ve "Bütün Çılgınlar Sever Beni"yi de sahnelemeye devam ediyor. Onur Ünsal’ın Hamlet karakteriyle sahnede olduğu, Kemal Aydoğan’ın yönettiği "Hamlet"te Onur Ünsal, Murat Tüzün, Timur Acar, Esra Kızıldoğan, İnan Ulaş Torun, Çağlar Yalçınkaya, Kübra Kip, Hasan Demirtaş ve Alper Baytekin rol alıyor.

Kontrolden çıkmış bir kıskançlığın etrafında şekillenen "Bütün Çılgınlar Sever Beni"de ise Mert Fırat ile Öznur Serçeler evli bir çifti, Volkan Yosunlu ise kendini bu evliliğin içinde bulan yakın arkadaşı canlandırıyor.

‘Akıllı' çocuklara...

Ekibin çocuk seyircileri için de yeni bir oyunu var. Jacques Matthiessen’in yazdığı "Akıllı" Onur Ünsal ile Murat Tüzün çevirisi, Tüzün’ün rejisiyle 18 Ekimde prömiyer yapacak. Uluç Özkök, Kübra Kip, Çağlar Yalçınkaya ve Onur Şirin’in yer aldığı oyunun sahne tasarımı Aygül İleri’ye, ışık tasarımı İrfan Varlı’ya ait.

"Parkta Güzel Bir Gün" 18 Ekim Cumartesi 16.00’da (indirimli seans), 18 Ekim Cumartesi 20.30’da ve 19 Ekim Pazar 17.00’de izlenebilir.

"Roberto Zucco" 9 Ekim Perşembe, 10 Ekim Cuma ve 11 Ekim Cumartesi akşamları saat 20.30’da. 12 Ekim Pazar günü ise 17.00’de indirimli olarak izlenebilir.